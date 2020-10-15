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Провокация с химоружием сорвана? В Сирии подорвался склад, где боевики хранили хлор
15 октября 2020, 05:30 • 53 • Политика
В Сирии взорвался склад, где боевики хранили хлорсодержащие отравляющие вещества, четверо террористов погибло. Провокация для ролика "Белых касок" о якобы применении химоружия оказалась сорвана?
Об инциденте в среду сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гринкевич. Склад располагался в 13 км от сирийского города Идлиб.
Замглавы ЦПВС добавил, что погибшие боевики были выходцами из стран Европы и Северной Африки.
Отметим, что на днях стало известно о готовящейся террористами провокации с использованием химического оружия. Как сообщили российскому центру, боевики доставили в сирийский Сфухон бочки с хлором для инсценировки химической атаки. Туда же прибыли представители "Белых касок", чтобы задокументировать "химатаку" и обвинить во всём официальный Дамаск.
Ролики "Белых касок" - НКО, которая напрямую финансируется Госдепартаментом США, уже дважды становились формальным поводом для ракетного удара американцев по объектам правительственных сил Сирии. Минобороны РФ впоследствии установило, что ролики были постановочными. Военное ведомство даже нашло актёров, которые сыграли "жертв".
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