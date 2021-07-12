Журналист Доминик Сансоне считает, что провокация британского эсминца Defender в Чёрном море поставила под удар США. Он объяснил, чем это может обернуться, и намекнул, что в следующий раз Вашингтону надо будет дважды подумать, прежде чем испытывать Россию из-за Крыма.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender шёл через территориальные воды Украины согласно нормам международного права. В Кремле напомнили: Крым - часть России, следовательно, корабль пересёк русскую границу.

Сансоне рассказал читателям The National Interest: за провокацией британского корабля на самом деле стоят США. Вашингтон координировал операцию.

"Для Соединённых Штатов этот тип инцидента представляет собой сценарий с высоким риском и низким вознаграждением", - написал журналист.

Он добавил, что Вашингтон от подобных действий многое потеряет. Во-первых, имидж, а во-вторых, влияние.

"Реалистичный подход к внешней политике заставляет сделать вывод, что Крым является свершившимся фактом для России", - отметил Сансоне.

Автор статьи считает, что странам-членам НАТО следует избегать излишней вражды с Москвой, которая может обостриться из-за Крыма. Вашингтон в данном случае просто теряет лицо, так как ни один участник альянса не желает войны с Россией. США необходимо продолжать поддерживать Киев во внутренних реформах, например, в борьбе с коррупцией, считает журналист. В противном случае репутация Штатов будет запятнана.