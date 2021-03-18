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Провокация против России: Мексике подсунули "русскую" вакцину с "украинским акцентом"
18 марта 2021, 22:05 • 398 • В мире
В РФПИ сообщили о перехвате властями Мексики партии поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Судя по опубликованным фотографиям, не исключено, что липовый препарат был изготовлен на Украине.
Упаковка и этикетки препарата, который был ввезён в Мексику под видом вакцины от COVID-19 "Спутник V", не имеют ничего общего с оригинальным видом российской вакцины. Об этом говорится в официальном сообщении РФПИ, который занимается созданием и производством вакцины.
Правила транспортировки также были нарушены, уточнили в РФПИ. Официальные представители фонда напомнили, что предупреждали о возможных провокациях против российского препарата.
Пользователи российских соцсетей же, внимательно рассмотрев фотографии "фейкового" "Спутника", обнаружили странные ошибки на этикетках: например, слово "Компоненты" написано через i и выглядит как "Компонентi", кроме того, буква "п" перевёрнута и выглядит как "л". "Там написано: "комлонентi", может, в Одессе, на Малой Арнаутской разливали?" - шутят русские.
Фото: скриншот https://t.me/rt_russian
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