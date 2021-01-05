Провокация против Лукашенко и силовиков? Кто стоит за "сливом" из "КГБ Белоруссии"

В Сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Белоруссии Александра Лукашенко. Достоверность записи оценил политолог Дмитрий Болкунец.

Журналист Павел Шеремет был убит в 2016 году в самом центре Киева с помощью бомбы, заложенной под дно автомобиля его жены. По данным правоохранительных органов Украины, преступление совершили Пума, Буча и Нацик - бывшие участники войны в Донбассе на стороне Украины. Запись, где в КГБ Белоруссии якобы обсуждается убийство Шеремета при помощи взрыва за критику Лукашенко, датируется 2012 годом.

По мнению политолога, данная запись была "слита" не украинскими спецслужбами, а кем-то из "своих". То есть людьми, которые работают в белорусском КГБ. Дмитрий Болкунец считает, что идёт попытка "слить" самого Александра Лукашенко.

Это уже не первый "слив" из белорусских силовых органов. И свидетельствует он лишь о том, что силовики "сливают" Лукашенко. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут обнародованы ещё более громкие материалы,

- сказал политолог в комментарии для "МК".

Напомним также, что вся история очень напоминает провокацию с задержанием российских граждан под Минском в преддверии президентских выборов в Белоруссии. Также от истории отдаёт "вбросами" польского Telegram-канала NEXTA, который пытается вбить клин между белорусскими силовиками и Лукашенко, публикуя фейки о переходе правоохранителей на сторону оппозиции.