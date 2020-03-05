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Провокация перед встречей Путина и Эрдогана: Эксперт о неудавшейся попытке боевиков использовать химоружие в Сирии
05 марта 2020, 13:35 • 98 • Политика
Боевики попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе. "Это сценарий "белых касок", который пытаются осуществить накануне встречи Путина и Эрдогана", - считает военный эксперт и политолог Андрей Кошкин.
Террористы пытались устроить провокацию с использованием химоружия в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Инцидент прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Речь идёт о попытке сирийских боевиков взорвать фугасные боеприпасы с ёмкостями, наполненными отравляющими веществами. Однако что-то пошло не так и боевики сами стали жертвами своей провокации, получив сильные химические отравления.
Он добавил, что мировое сообщество очень сильно ангажировано. О химическом оружии в Сирии начинают говорить только в контексте, который обозначают США. Поэтому мировые СМИ сейчас и молчат об этом инциденте, подчёркивает Кошкин.
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