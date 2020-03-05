Провокация перед встречей Путина и Эрдогана: Эксперт о неудавшейся попытке боевиков использовать химоружие в Сирии

Террористы пытались устроить провокацию с использованием химоружия в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Инцидент прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Речь идёт о попытке сирийских боевиков взорвать фугасные боеприпасы с ёмкостями, наполненными отравляющими веществами. Однако что-то пошло не так и боевики сами стали жертвами своей провокации, получив сильные химические отравления.

Скорее всего, вступает сценарий "белых касок", которые сейчас хотят обострить ситуацию, потому что завтра будет весьма сложная встреча между президентами Турции и России, - сказал о произошедшем Андрей Кошкин в интервью Nation News.

Он добавил, что мировое сообщество очень сильно ангажировано. О химическом оружии в Сирии начинают говорить только в контексте, который обозначают США. Поэтому мировые СМИ сейчас и молчат об этом инциденте, подчёркивает Кошкин.