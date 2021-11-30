Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / В мире

Провокация от Facebook

30 ноября 2021, 02:00  •  56 • В мире
О том, как устраивали кризис с мигрантами на белорусско-польской границе
«Как Facebook подстегивает белорусский миграционный кризис» – под таким заголовком французская газета Le Mondе опубликовала статью, в которой пишет: «Популярная в среде нелегальной миграции социальная сеть Facebook сыграла важную роль в притоке беженцев с Ближнего Востока к польской границе». Автор статьи Маджид Зерукки рассказывает, как ему удалось выйди на контрабандную сеть, которая занимается незаконным миграционным трафиком из Иракского Курдистана.
Мигранты штурмуют границу с Польшей
Собеседник журналиста, назовём его Соран, рассказывает: «Если вы ориентируетесь на Францию или Германию, вам надо заплатить 14 000 долларов за шенгенскую визу. Меньше будет стоить проезд все в ту же Западную Европу через Хорватию, которая еще не присоединилась к европейскому соглашению о свободном перемещении лиц: 6000 долларов будет стоить хорватская виза, потом несколько ночей ожидания, а затем нелегальная отправка в Италию. Встреча назначается в офисе «обменного пункта» – известного места торговли людьми в Сулеймании, административном центре на севере Ирака. Нужно иметь при себе деньги и паспорт, об остальном мы позаботимся».
Страница Сорана в Facebook – одна из двадцати выявленных журналистами страниц, которые предлагают свои услуги иракским курдам. На этих страницах через Facebook распространяются слухи о легком «белорусском» пути в Европу через Минск. А власти Белоруссии ещё в 2018 году ввели для 74 стран возможность прибытия на белорусскую территорию сроком до 30 дней без получения визы.
То, как действует механизм нелегальной доставки мигрантов, подробно объяснили сотрудники компании Semantic Visions в предисловии к докладу, опубликованному 22 ноября: «Контрабандисты, часто связанные с ближневосточными туристическими агентствами, используют социальные сети, чтобы подпитывать миграционный кризис и извлекать из него выгоду. С конца июля «Фейсбук», в частности, стал ключевым координационным центром для такой деятельности», – говорится в докладе, который показывает, что интернет-трафик на арабском и курдском языках, связанный с миграцией, резко вырос.
«Именно тогда мы услышали информацию о новом маршруте по суше, – вспоминает иракский курд Амин, который сейчас застрял в Белоруссии. – Помимо «сарафанного радио», на многих страницах в Facebook стали появляться объявления: „Информация о Белоруссии", „Информация о Польше", „Информация о Литве". Вы связываетесь с ними, и они сразу же отвечают вам в частном письме. Есть много туристических агентств, которые предлагают „путевки" в Белоруссию. Я собирался поехать в Германию. Нам сказали, что на границе нужно будет провести всего несколько часов», – вспоминает Амин из Ирака.
Польские солдаты против мигрантов
«На видео, опубликованном в конце октября и переопубликованном в Facebook «туристическими агентствами», то и дело можно было увидеть обнадеживающие истории. Вот голос за кадром рассказывает, как некая иракская семья вроде бы благополучно добралась до Германии, а теперь благодарит своих гидов за их оперативную работу. При этом самой счастливой семьи не видно: в объективе только безлюдные улицы города, дремлющего под осенним моросящим дождем».
Другое видео превозносит доброжелательность белорусских солдат и полицейских, которые, оказывается, «всегда готовы протянуть руку помощи». А если на вашем пути мигранта встанет колючая проволока, то всегда найдется сердобольный белорус, чтобы ее перекусить или хотя бы оттянуть к земле. Поддельные аккаунты активистов и гуманитарных организаций предлагают свою помощь: «Если у вас возникла проблема, пришлите нам свои координаты». Но опять же – в сетях предлагаются и другие маршруты, как, например, новый маршрут в Европу из Белоруссии через Финляндию «на автомобиле».
Историю продолжает Deutsche Welle: «По сведениям МИД ФРГ, среди беженцев, пользующихся "белорусским транзитом", особенно много выходцев с севера Ирака. В этом регионе активны некие фирмы, которые целенаправленно агитируют местных жителей эмигрировать в Евросоюз, предлагая им пакет "туруслуг" с авиабилетом до Минска в одну сторону», – сообщает DW, отмечая, что «нельзя же запретить авиакомпаниям брать на борт самолёта пассажиров с билетом one way».
Итак, проясняется ещё одна деталь кризиса, созданного на белорусско-польской границе: маршрут мигрантов-нелегалов через Белоруссию был организован международными контрабандистами, но в «информационном обеспечении» операции участвовала компания Facebook: объявления, «приглашавшие» мигрантов в Германию через Белоруссию сотрудниками этой компании не только не блокировались, но и широко распространялись. Этим создавалась почва для шквала новых обвинений «бесчеловечного режима Лукашенко».
Заглавное фото: Мигранты на польской границе не хотят возвращаться в Ирак
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



56
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 01:30
Битва Литвы с Китаем вступила в решающую фазу?
29 ноября 2021, 10:50
La Razon: Европа останется без света
29 ноября 2021, 00:15
С расчётом на санкции: как различные силы в США и Европе пытаются повлиять на судьбу проекта «Северный поток — 2»
29 ноября 2021, 21:55
Заболеваемость увеличилась на 300%: Учёные нашли причины глобального возвращения сифилиса
29 ноября 2021, 07:50
В поиске идентичности: почему генсек НАТО заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
29 ноября 2021, 18:20
Новые случаи и закрытие границ: что известно о распространении штамма «омикрон»
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 00:15
ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент
30 ноября 2021, 00:15
"ЕС предвзят": Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские согл...
30 ноября 2021, 00:10
«Дела объединены в одно производство»: вологодского пенсионера арестовали по подозрен...
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.