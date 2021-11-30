Провокация от Facebook

О том, как устраивали кризис с мигрантами на белорусско-польской границе

«Как Facebook подстегивает белорусский миграционный кризис» – под таким заголовком французская газета Le Mondе опубликовала статью, в которой пишет: «Популярная в среде нелегальной миграции социальная сеть Facebook сыграла важную роль в притоке беженцев с Ближнего Востока к польской границе». Автор статьи Маджид Зерукки рассказывает, как ему удалось выйди на контрабандную сеть, которая занимается незаконным миграционным трафиком из Иракского Курдистана.

Мигранты штурмуют границу с Польшей

Собеседник журналиста, назовём его Соран, рассказывает: «Если вы ориентируетесь на Францию или Германию, вам надо заплатить 14 000 долларов за шенгенскую визу. Меньше будет стоить проезд все в ту же Западную Европу через Хорватию, которая еще не присоединилась к европейскому соглашению о свободном перемещении лиц: 6000 долларов будет стоить хорватская виза, потом несколько ночей ожидания, а затем нелегальная отправка в Италию. Встреча назначается в офисе «обменного пункта» – известного места торговли людьми в Сулеймании, административном центре на севере Ирака. Нужно иметь при себе деньги и паспорт, об остальном мы позаботимся».

Страница Сорана в Facebook – одна из двадцати выявленных журналистами страниц, которые предлагают свои услуги иракским курдам. На этих страницах через Facebook распространяются слухи о легком «белорусском» пути в Европу через Минск. А власти Белоруссии ещё в 2018 году ввели для 74 стран возможность прибытия на белорусскую территорию сроком до 30 дней без получения визы.

То, как действует механизм нелегальной доставки мигрантов, подробно объяснили сотрудники компании Semantic Visions в предисловии к докладу, опубликованному 22 ноября: «Контрабандисты, часто связанные с ближневосточными туристическими агентствами, используют социальные сети, чтобы подпитывать миграционный кризис и извлекать из него выгоду. С конца июля «Фейсбук», в частности, стал ключевым координационным центром для такой деятельности», – говорится в докладе, который показывает, что интернет-трафик на арабском и курдском языках, связанный с миграцией, резко вырос.

«Именно тогда мы услышали информацию о новом маршруте по суше, – вспоминает иракский курд Амин, который сейчас застрял в Белоруссии. – Помимо «сарафанного радио», на многих страницах в Facebook стали появляться объявления: „Информация о Белоруссии", „Информация о Польше", „Информация о Литве". Вы связываетесь с ними, и они сразу же отвечают вам в частном письме. Есть много туристических агентств, которые предлагают „путевки" в Белоруссию. Я собирался поехать в Германию. Нам сказали, что на границе нужно будет провести всего несколько часов», – вспоминает Амин из Ирака.

Польские солдаты против мигрантов

«На видео, опубликованном в конце октября и переопубликованном в Facebook «туристическими агентствами», то и дело можно было увидеть обнадеживающие истории. Вот голос за кадром рассказывает, как некая иракская семья вроде бы благополучно добралась до Германии, а теперь благодарит своих гидов за их оперативную работу. При этом самой счастливой семьи не видно: в объективе только безлюдные улицы города, дремлющего под осенним моросящим дождем».

Другое видео превозносит доброжелательность белорусских солдат и полицейских, которые, оказывается, «всегда готовы протянуть руку помощи». А если на вашем пути мигранта встанет колючая проволока, то всегда найдется сердобольный белорус, чтобы ее перекусить или хотя бы оттянуть к земле. Поддельные аккаунты активистов и гуманитарных организаций предлагают свою помощь: «Если у вас возникла проблема, пришлите нам свои координаты». Но опять же – в сетях предлагаются и другие маршруты, как, например, новый маршрут в Европу из Белоруссии через Финляндию «на автомобиле».

Историю продолжает Deutsche Welle: «По сведениям МИД ФРГ, среди беженцев, пользующихся "белорусским транзитом", особенно много выходцев с севера Ирака. В этом регионе активны некие фирмы, которые целенаправленно агитируют местных жителей эмигрировать в Евросоюз, предлагая им пакет "туруслуг" с авиабилетом до Минска в одну сторону», – сообщает DW, отмечая, что «нельзя же запретить авиакомпаниям брать на борт самолёта пассажиров с билетом one way».

Итак, проясняется ещё одна деталь кризиса, созданного на белорусско-польской границе: маршрут мигрантов-нелегалов через Белоруссию был организован международными контрабандистами, но в «информационном обеспечении» операции участвовала компания Facebook: объявления, «приглашавшие» мигрантов в Германию через Белоруссию сотрудниками этой компании не только не блокировались, но и широко распространялись. Этим создавалась почва для шквала новых обвинений «бесчеловечного режима Лукашенко».