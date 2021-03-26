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Провокация обернулась позором: США получили издевательский ответ от Белоруссии

26 марта 2021, 19:50  •  145 • Политика
МИД Белоруссии опубликовал ироничный ответ на поздравления США с "Днём воли", который празднуют белорусские националисты-оппозиционеры под БЧБ-флагами коллаборационистов.
МИД Белоруссии отреагировал на "поздравления" от США по случаю так называемого "Дня воли". Белорусские дипломаты ответили американцам их же оружием, примерив их стандарты на них же самих.
"Днём воли" в Белоруссии называют праздник оппозиционеров-националистов, который они отмечают 25 марта массовыми акциями протеста под БЧБ-флагами немецких коллаборационистов. В этом году США официально поздравили народ Белоруссии с этим "праздником".
Ответ МИД Белоруссии не заставил себя долго ждать. Дипломаты в ироничной манере "поблагодарили" США за поздравление и пообещали в следующий раз обязательно поздравить американцев с 60-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, выступавших за сохранение рабства в стране. Также МИД Белоруссии не преминул отметить, что флаг этих самых конфедератов по-прежнему очень дорог многим жителям США.
Также белорусское внешнеполитическое ведомство напомнило про американское движение BLM, утраивавшее погромы и поджоги в США в 2020 году под предлогом борьбы с расизмом. МИД Белоруссии выразил поддержку этой благородной цели и предложил Минск в качестве посредника для решения этого вопроса.
Кроме того, МИД призвал Соединённые Штаты прекратить преследование по политическим мотивам Эдварда Сноудена, Джулиана Ассанжа и других храбрых людей, вскрывших преступления США.
А под конец МИД Белоруссии выразил личную благодарность послу США в Минске за "подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы". В знак признательности за это ведомство предложило американскому послу вне очереди оформить белорусское гражданство.
Чтобы включить её в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании,
- пояснили в МИД.
В заключение Минск предложил Вашингтону "совместное управление" территориями Аляски, а также пригласил Шестой флот США к "морским границам" Белоруссии. Последнее является отсылкой к словам нынешнего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в 2014 году, будучи представителем Госдепа, заявила, что Шестой флот США немедленно отправится к берегам Белоруссии, если она вторгнется в Украину. О том, что у Белоруссии нет морских границ, ей, по всей видимости, не было известно.

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