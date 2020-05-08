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Провокация накануне Дня Победы: Клинцевич осудил манёвры НАТО в Баренцевом море
08 мая 2020, 22:10 • 24 • Политика
Франц Клинцевич осудил манёвры НАТО в Баренцевом море, назвав их провокацией накануне Дня Победы.
НАТО организовало спланированную провокацию в Баренцевом море специально накануне Дня Победы. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее стало известно о том, что в Баренцевом море корабли Северного флота приступили к манёврам. До этого в акваторию зашли три американских эсминца и один британский фрегат.
Происходящее Клинцевич назвал продуманной информационной и военно-политической провокацией, направленной против России. Он напомнил, что на Западе последовательно занимаются фальсификацией истории и принижением роли СССР во Второй мировой войне.
Действия же НАТО в Баренцевом море ставят перед собой цель подчеркнуть военную мощь США и их "ведущую" роль в разгроме фашизма.
"Запад пытается дезавуировать нашу общую историю, заставить людей забыть, что в той войне мы были союзниками. Тем более что сейчас, в изоляции из-за коронавируса, люди на Западе находятся в информационном вакууме, там почти уже никто не помнит войну, а новое поколение - безграмотное, информационно искалеченное", - поведал он.
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