Провокация накануне Дня Победы: Клинцевич осудил манёвры НАТО в Баренцевом море

НАТО организовало спланированную провокацию в Баренцевом море специально накануне Дня Победы. Об этом РИА ФАН заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно о том, что в Баренцевом море корабли Северного флота приступили к манёврам. До этого в акваторию зашли три американских эсминца и один британский фрегат.

Происходящее Клинцевич назвал продуманной информационной и военно-политической провокацией, направленной против России. Он напомнил, что на Западе последовательно занимаются фальсификацией истории и принижением роли СССР во Второй мировой войне.

Действия же НАТО в Баренцевом море ставят перед собой цель подчеркнуть военную мощь США и их "ведущую" роль в разгроме фашизма.

"Запад пытается дезавуировать нашу общую историю, заставить людей забыть, что в той войне мы были союзниками. Тем более что сейчас, в изоляции из-за коронавируса, люди на Западе находятся в информационном вакууме, там почти уже никто не помнит войну, а новое поколение - безграмотное, информационно искалеченное", - поведал он.