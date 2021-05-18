Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / В мире

Провокация на Балтике сорвалась, но… НАТО гонит корабли к России

18 мая 2021, 02:00  •  51 • В мире
Корабельная группировка НАТО может вырасти вдвое в связи с учениями, которые планирует военный блок на море у границ нашей страны. Несмотря на показательный срыв провокации, которая случилась в апреле прошлого года, в альянсе намерены продолжать наращивать активность.
Россия внимательно следит за корабельной группировкой Нато в Балтийском и Северном морях. Как сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сейчас на боевом дежурстве в акваториях находится до 15 кораблей альянса.
При этом их численность будет лишь расти в свете будущих военных учений.
"В планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные", - пояснил адмирал "Красной звезде". И в таком случае корабельная группировка может быть увеличена до 30–40 кораблей.
Он пояснил, что планы устроить военно-тактические маневры готовят Швеция, Финляндия, Польша. К примеру, поляки хотят устроить серию учений в непосредственной близости от Калининградской области.
В маневрах будут задействованы до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиация. В ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз, отметил адмирал.
Но русские держат ситуацию под контролем. Как напоминают СМИ, в прошлом году, несмотря на обосновавшиеся группировки НАТО на Балтике и Северном море, наши истребители сорвали провокацию.
Боевая авиация успешно перехватила корабли НАТО рядом со своими границами - больше всего досталось экипажу американского эсминца "Дональд Кук", на защиту которого пришлось поднимать бельгийские истребители F-16.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 01:15
Венесуэльско-белорусский сценарий для России?
17 мая 2021, 13:10
Как при Петре Великом. Шведские генералы объявили войну России
17 мая 2021, 12:10
«У нас очень активная программа»: полная версия беседы руководства фонда NED c пранкерами под видом Тихановской
17 мая 2021, 18:40
Тела скидывают прямо в Ганг: COVID-19 вверг Индию в хаос, надежда только на "Спутник"
17 мая 2021, 19:30
Более 200 погибших и тысячи раненых: что известно об обострении палестино-израильского конфликта
17 мая 2021, 10:25
100 дней Байдена
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
15 мая 2021, 01:35
Французы задумываются о ПМЖ в России
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.