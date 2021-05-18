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Провокация на Балтике сорвалась, но… НАТО гонит корабли к России
18 мая 2021, 02:00 • 51 • В мире
Корабельная группировка НАТО может вырасти вдвое в связи с учениями, которые планирует военный блок на море у границ нашей страны. Несмотря на показательный срыв провокации, которая случилась в апреле прошлого года, в альянсе намерены продолжать наращивать активность.
Россия внимательно следит за корабельной группировкой Нато в Балтийском и Северном морях. Как сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сейчас на боевом дежурстве в акваториях находится до 15 кораблей альянса.
При этом их численность будет лишь расти в свете будущих военных учений.
"В планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные", - пояснил адмирал "Красной звезде". И в таком случае корабельная группировка может быть увеличена до 30–40 кораблей.
Он пояснил, что планы устроить военно-тактические маневры готовят Швеция, Финляндия, Польша. К примеру, поляки хотят устроить серию учений в непосредственной близости от Калининградской области.
В маневрах будут задействованы до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиация. В ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз, отметил адмирал.
Но русские держат ситуацию под контролем. Как напоминают СМИ, в прошлом году, несмотря на обосновавшиеся группировки НАТО на Балтике и Северном море, наши истребители сорвали провокацию.
Боевая авиация успешно перехватила корабли НАТО рядом со своими границами - больше всего досталось экипажу американского эсминца "Дональд Кук", на защиту которого пришлось поднимать бельгийские истребители F-16.
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