Провокация, которую ждали. На Западе знали о терактах в Кабуле заранее?

Взрывы в районе аэропорта Кабула, приведшие к гибели десятков человек - афганских гражданских лиц, американских военных и талибов* и ранениям нескольких сотен других, были анонсированы западными СМИ за несколько дней до того, как случилась трагедия. Была известна и террористическая группировка - ИГИЛ**, - которая их осуществит. Откуда они знали? Что происходит?

По меньшей мере 40 человек погибли, около 120 ранены в результате взрывов у аэропорта Кабула и у одного из столичных отелей, большинство раненых находятся в критическом состоянии. В результате двух взрывов и перестрелки расстались с жизнью и пострадали афганские гражданские лица, охранявшие переполненный бегущими из Афганистана людьми аэропорт американские военные и талибы. На месте ближайшего к аэропорту взрыва, по свидетельству очевидцев, находились 400-500 человек. Об этом наперебой сообщают мировые СМИ, причём количество убитых и раненых постоянно растёт. Агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного американского офицера передаёт, что в результате взрыва, видимо, припаркованного автомобиля у отеля "Барон", откуда американцы переправляли желающих покинуть Афганистан в аэропорт, ранены пять солдат США, один из них - тяжело.

Американские и европейские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщают, что за терактами в районе кабульского аэропорта стоит местное ответвление ИГИЛ, которое уже взяло на себя за них ответственность. О неизбежности взрывов сообщалось уже несколько дней, остающихся пока в Кабуле граждан западных стран призывали держаться от мест будущих терактов подальше. Откуда такая осведомлённость? Сейчас объясним.

Осведомлённость западных спецслужб, которые её ретранслировали своим СМИ, о предстоящих терактах, которые из-за огромного скопления людей в районе аэропорта и кабульского центра эвакуации не могли не быть страшно кровавыми, имеет железное объяснение. ИГИЛ, кто не в курсе, было создано западными, прежде всего, американскими и британскими спецслужбами для войны с неугодными режимами чужими руками, и поэтому среди его членов и даже в руководстве у разведок этих стран (МИ-6 даже однажды признала это) достаточно агентов, для того чтобы знать обо всех планах террористов. Они и знали, и сообщили, естественно, об этом заранее своему начальству.

Почему ИГИЛ пошло на это? Вариантов только два, оба из которых укладываются в одну большую классическую провокацию. Во-первых, эта исламистская террористическая группировка очень обижена сейчас на своих западных патронов. Смертельно обижена за то, что они не смогли так уйти из Афганистана, чтобы передать власть ей, и она вместо этого досталась талибам, для которых "интернациональное" и закулисно связанное с западными спецслужбами ИГИЛ является врагом. Сами талибы ведь не стремятся к зарубежной экспансии, считая, скажем, Россию практически дружественной страной. Во-вторых, внедрённая в ИГИЛ агентура западных спецслужб… сама могла осуществить эти взрывы и стрельбу.

Дело в том, что США страшно хотят закончить эвакуацию к 31 августа, большинство других западных правительств - тоже. Однако в западных странах, тем не менее, раздаётся масса голосов, требующих не бросать поверивших в Запад афганцев, продолжать и дальше эвакуацию, несмотря на категорическое нет со стороны талибов. Этого требуют – пиара ради - даже некоторые лидеры западных стран вроде канадского Трюдо и британского Джонсона. Такой шаг будет означать войну с "Талибаном"* в самых неблагоприятных условиях, которой обожающие провокации американцы (а воевать пришлось бы, прежде всего, именно им) совершенно не хотят, чтобы избежать нового позора. Поэтому они и могли сознательно позволить этим терактам совершиться, чтобы ценою ранений или даже смертей всего нескольких своих профессиональных солдат прикрыть от излишней критики американского президента Байдена и заткнуть рот не сориентировавшимся правозащитникам.

Да, это вполне вероятно: американские спецслужбы и их западные коллеги могли сознательно позволить ИГИЛ совершить кровавые теракты: теперь западная общественность уже не будет сомневаться, что из Кабула надо побыстрее уносить ноги, наплевав на коллаборационистов, которым ещё не нашлось места на бортах транспортных самолётов. Какая версия верна? Возможно, даже обе.

*"Талибан", талибы – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

**ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.