Провокация как оправдание: в Сирии готовят химатаку

Боевики «Сирийской свободной армии» при поддержке Сил специальных операций США готовят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор провокацию с применением химического оружия, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

В новой атаке боевики, по словам генерал-майора, планируют применить против мирного населения хлор. Эту информацию подтверждают три независимых канала в Сирии, отметил Конашенков. В качестве мишени ССА избрали населенный пункт Хакль Аль-Джафра — туда уже доставили баллоны, наполненные хлором.

Видеосъемка постановочной химатаки, по словам Конашенкова, необходим для распространения западными газетами и телеканалами. Кроме того, «химатаку» Соединенные Штаты и их союзники по коалиции используют как повод для нового ракетного удара по объектам, подконтрольным правительству Башара Асада.

Провокация также должна выступить в качестве casus belli для наступления боевиков ССА на позиции правительственной Сирийской арабской армии (САА) на восточном берегу реки Евфрат.

Генерал-майор подчеркнул, что подобные провокации и инсценировки, проводимые с целью дестабилизировать обстановку в Сирии, по мнению Минобороны России не представляются допустимыми.

10 июня лидеры стран «Большой семерки» на саммите в канадском Квебеке обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

«Мы осуждаем повторяющееся применение химического оружия сирийским режимом и ИГ. Мы призываем тех, кто поддерживает сирийский режим, обеспечить приверженность своим обязательствам уничтожить химическое оружие», — заявили лидеры G7.

Власти Соединенных Штатов стоят за организацией постановочных химических атак в Сирии, сообщило в конце мая 2018 года государственное сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник в национальном комитете по ликвидации химоружия.

По данным источника агентства, разведка и военные ведомства США стоят за инсценировкой химических атак в некоторых районах Сирии. Он отмечает, что Соединенные Штаты «подталкивают» своих агентов к использованию химического оружия против «невинных сирийских граждан». Впоследствии, отмечает источник, США обвиняют в данных инцидентах сирийские власти.

В агентстве добавили, что Дамаск осуждает «постановочные» химические атаки, а также обвинили Францию и Великобританию в помощи империализму США.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 14 апреля Военно-морские силы коалиции США, Великобритании и Франции нанесли массированный удар по объектам в Сирии. Атака была произведена с использованием крылатых ракет «Томагавк» при поддержке авиации. Всего, согласно данным МО РФ, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71 ракету.

В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». В сообщении военного ведомства отмечается, что российские подразделения ПВО на территории Сирии не применялись для отражения ракетного удара, поскольку ракеты не пролетали через их зону ответственности — в Тартусе и Хмеймиме, где расположены российские военные базы.

Незадолго до этого Пентагон заявил об успешном поражении всех целей в Сирии и опроверг информацию о нейтрализации американских ракет сирийскими ПВО. Президент США Дональд Трамп также назвал проведенную операцию успешной. Ранее Трамп написал в твиттере, что «миссия выполнена», удар нанесен с замечательным мастерством, а союзники США показали себя как надежные и профессиональные военные.

Военно-морские силы США, Национальные ВМС Франции и Королевский флот Великобритании при поддержке палубной авиации нанесли ракетный удар по предполагаемым объектам производства химического оружия в Сирии в ночь на 14 апреля. В качестве повода для удара выступила

якобы произошедшая 7 апреля в городе Дума химическая атака с использованием хлора. В результате этой недоказанной химатаки, по данным различных источников, большей частью оппозиционных официальному Дамаску, будто бы пострадали 40 мирных жителей. Однако впоследствии жители Думы — в том числе, и участники инсценировки — рассказал о постановочном характере «химатаки».

В химатаке президент США Дональд Трамп обвинил правительственные войска президента Сирии Башара Асада.

Трампа поддержали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон.