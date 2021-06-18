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Провокация Гордона удалась: Секретарь СНБО Украины назвал "цену освобождения" Донбасса
18 июня 2021, 19:50 • 196 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон в ходе очередного политического ток-шоу устроил провокацию - и она удалась. Он поднял градус дискуссии настолько, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал "цену освобождения" Донбасса.
Известный украинский русофоб Дмитрий Гордон в эфире шоу "Право на владу" заявил, что украинским военным достаточно лишь приказа сверху, чтобы захватить Донецк и Горловку. В ВСУ "не видят проблем" в достижении такой задачи, но необходимо распоряжение руководства страны.
Секретарь СНБО согласился с тем, что "освободить" территорию ДНР украинским войскам вполне под силу, но цена этого крайне высокая. По мнению Данилова, "освобождение" потребует десятков тысяч человеческих жизней. Он засомневался, что кто-либо возьмёт на себя ответственность за их гибель.
"Кто пойдёт на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей? Кто за это будет нести ответственность?" - спросил Данилов.
Осторожные формулировки - это нечто необычное в риторике секретаря СНБО. Пару месяцев назад он часто высказывался на тему "агрессии" со стороны России и заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны прорабатывает алгоритмы реагирования на действия Москвы.
Киев в принципе устроил бы сценарий, похожий на методы нацистской Германии. В частности, депутат Верховной рады одного из прошлых созывов Игорь Швайка предложил создать "трудовые лагеря" после "реинтеграции Донбасса". По его мнению, если люди будут "добровольно-принудительно работать" по 8-9 часов в сутки, у них не останется времени защищать русский язык и выражать свою политическую волю.
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