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Провокация: эксперт прямо связал задержание россиян под Минском с выборами

30 июля 2020, 07:05  •  203 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лукашенко обещал ответить на коронавирус и "вмешательство" в выборы и, похоже, ответил
Задержание в санатории под Минском 33 россиян, которые, по версии белорусской стороны, являются бойцами частной военной компании "Вагнер", связано с выборами президента Белоруссии. Инциденту предшествовали заявления Александра Лукашенко о том, что Россия якобы вмешивается в выборы, и задержание стало в какой-то мере "доказательством" коварных планов Москвы.
Как считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, в Белоруссии сейчас идет даже не предвыборная кампания, а цементирование общества к выборам, на которых специфично мотивируют голосовать за основного и, по сути, единственного кандидата.
"Специфика такая: мы в окружении врагов, Россия, конечно, нам близка, но от Москвы можно ждать всего, что угодно. И вот, пожалуйста, 33 человека, якобы из "Вагнера", готовили переворот, – сказал эксперт в беседе с "Утро.ру".
По его словам, белорусские власти не предъявили доказательств, что задержанные россияне хотели как-то дестабилизировать ситуацию в Минске перед выборами. БелТА опубликовало имена задержанных, но этого недостаточно, чтобы говорить, что они что-то там планировали. А "странное поведение" и одежда в стиле милитари – это не лучшие доказательства злого умысла.
"И раньше Александр Лукашенко допускал не очень корректные высказывания в адрес нашей страны, но происходящее сейчас смахивает на провокацию. Я не исключаю альтернативную версию. Что какие-то силы использовали Минск как перевалочный пункт. Но в любом случае, когда предъявляются такие серьезные обвинения, нужна фактура, а ее нет", – подчеркнул еще раз Жилин.
По его мнению, те кто посоветовал Александру Григорьевичу пойти на это, его больше подставили, чем помогли в этой предвыборной кампании, в которой было совершено огромное количество грубых ошибок, включая аресты кандидатов в президенты.
Эксперт добавил, что между союзными государствами заключен договор, запрещающий действовать российским разведчикам на территории Белоруссии, и наоборот. То же самое должно распространяться на сотрудников частных военных компаний.
Скорее всего, задержанные россияне стали заложниками политической игры. Ранее официальный Минск очень обиделся на телевизионный сюжет на одном из российских телеканалов, в котором говорилось, что в Белоруссии занижают количество заболевших коронавирусом и не принимают должных мер, чтобы противодействовать пандемии. В Минске пообещали ответить, вот, похоже, и ответили.

Как пишет телеграм-канал WarGonzo, ссылаясь на источники в российских спецслужбах, Минск действительно использовался как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно – африканские. И конечно, белорусские спецслужбы должны были быть предупреждены. Во время пандемии они спокойно наблюдали за этим процессом. Договоренности о таком транспортном коридоре, по сведениям источников, были достигнуты на самом высоком уровне. Задержанные даже приехали в форме, то есть совершенно не ждали удара в спину. Отметим, что официального подтверждения озвученных выше данных пока не поступало.

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