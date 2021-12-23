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Провокация BBC не удалась. 16 слов Путина в ответе о "тех, кого вы обслуживаете"

23 декабря 2021, 14:10  •  169 • Политика
Владимир Путин, отвечая на вопрос BBC, не удержался от хлёсткого финала. Хватило 16 слов, в том числе о тех, кого обслуживает журналист издания.
Президент России Владимир Путин ответил на все вопросы корреспондента BBC, которые должны были стать (по задумке самого журналиста) провокационными. Однако новизны не получилось. Более того, даже задать вопрос без бумажки у корреспондента не получилось, впрочем, это мелочи.
Спрашивал журналист об отравлении Алексея Навального, иностранных агентах и власти, сосредоточенной в одних руках. Полный ответ - в видео чуть ниже или, например, в текстовой трансляции Царьграда. Здесь же акцентируем внимание на важной детали - финале высказывания Путина.
Выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете, - так президент ответил журналисту BBC.
Все ответы Путина - в специальном разделе "Первого русского". А также в текстовой онлайн-трансляции.

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