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Провокация американцев в Сирии разбилась о русское хладнокровие
06 мая 2020, 18:10 • 104 • В мире
Американские военные попытались устроить провокацию в районе сирийского города Камышлы. Однако попытка вывести на конфликт российских военных не удалась. Как утверждает источник, американские военные находились на маршруте патрулирования российских войск, но стычки не произошло благодаря хладнокровию и выдержке наших ребят.
Военные США попытались устроить провокацию в провинции Хасеке в Сирии. Как сообщил знакомый с ситуацией источник, американцы 2 мая попытались проникнуть на территорию близ города Камышлы. Но иностранцев развернул обратно российский патруль.
Впрочем, после этого представители ВС США попытались спровоцировать конфликт. В частности, будто позабыв о всяческих договорённостях, они в ночь на 4 мая начали вторжение на территорию Камышлы.
Без предупреждения представителей российской стороны американские военные под видом патрулирования начали устанавливать свои опорные пункты в запрещённой для них десятикилометровой зоне города, передаёт "Русская весна".
По всей видимости, чтобы закрепить свой псевдостатус, американские военные вывесили флаги США на различных объектах - от сарая до обветшалой заброшенной фабрики, - объявив это собственными опорными пунктами в провинции.
Впрочем, наутро провокацию удалось пресечь, каким образом, источник не поясняет. Известно, что благодаря хладнокровию и профессионализму российских военных удалось избежать серьёзного инцидента, который так хотели спровоцировать американцы.
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