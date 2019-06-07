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«Провокация американской стороны»: крейсер ВМС США пересёк курс российскому военному кораблю

07 июня 2019, 17:24  •  137 • В мире
Американский крейсер Chancellorsville пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов», сообщили в Тихоокеанском флоте РФ. Экипажу пришлось совершать экстренный манёвр, чтобы избежать столкновения с Chancellorsville. При этом США возложили ответственность за инцидент на Россию. В Совфеде считают, что корабль Соединённых Штатов намеренно пошёл на провокацию, чтобы затем обвинить в случившемся российскую сторону. В экспертном сообществе убеждены, что избежать столкновения удалось благодаря профессионализму российских моряков.
 
USS Chancellorsville globallookpress.com © U.S. Navy/ZUMAPRESS.com
 

Американский крейсер Chancellorsville пересёк курс большому противолодочному кораблю ВМФ России «Адмирал Виноградов». Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Инцидент произошёл в Восточно-Китайском море.

«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Отмечается, что корабль ВМФ РФ был вынужден совершить экстренный манёвр. Российская сторона выразила протест командованию Chancellorsville.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — говорится в релизе.

При этом в США признали, что в Восточно-Китайском море произошёл инцидент, однако утверждают, что виновата в этом российская сторона. На сайте 7-го флота США заявляется, что якобы «Адмирал Виноградов» (по классификации НАТО Udaloy) сам совершал опасные манёвры.

«Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville», — говорится на сайте 7-го флота.

«Действовали профессионально»

Вашингтон намеренно устроил этот инцидент, чтобы затем обвинить в нём Москву, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Американцы — известные мастера таких действий, когда провоцируется имитация возможного столкновения, потом сваливается всё с больной головы на здоровую. Если они испытывают наше терпение, то это зря. Хладнокровию наших моряков можно позавидовать. Они профессионально выполнили всё, что надо», — сказал он RT.

Произошедший в Восточно-Китайском море инцидент — намеренная провокация со стороны США, убеждён военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с RT он подчеркнул, что столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских моряков.

«Это было сделано преднамеренно с определённой долей военно-морской бравады американской. Профессионализм наших моряков позволил избежать столкновения... Я думаю, что это была провокация с американской стороны», — сказал Дандыкин.

  • © US Navy/Reuters

На волнах обострения

Отметим, что американские корабли неоднократно провоцировали различные инциденты в регионе — Восточно-Китайском, Южно-Китайском и Японском морях. Так, в декабре 2018 года эсминец ВМС США McCampbell прошёл в районе российской военно-морской базы в заливе Петра Великого в  Японском море.

Согласно заявлению официального представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, таким образом Вашингтон стремился «оспорить чрезмерные морские претензии России».

«McCampbell прошёл в окрестностях залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные морские претензии России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран», — цитируют её CNN.

Однако в России указали, что американский эсминец всё время находился под контролем сил Тихоокеанского флота.

«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации», — говорил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

  • USS McCampbell
  • © U.S. Navy/REUTERS

В феврале этого года член палаты представителей США от Республиканской партии Джим Бэнкс направил в конгресс резолюцию, в которой призвал увеличить американский флот, в том числе для наращивания присутствия в районе Южно-Китайского моря.

«Учитывая, что численность кораблей ВМС США недостаточна для сдерживания противников, одновременного сохранения постоянного присутствия в нестабильных регионах и использования ВМС в регионах, входящих в сферу национальных интересов США», — говорится в документе.

Обеспокоенность действиями США в этом регионе неоднократно высказывали в Китае. Пекин подчёркивает, что территориальные споры в этом районе должны решаться местными государствами без вмешательства третьих сторон.

«Китай выступает за то, чтобы эти споры решались непосредственно вовлечёнными в спор сторонами посредством дружественных консультаций. В то же время некоторые отдалённые страны подрывают обстановку. Это очень безответственное поведение с их стороны по отношению к этому региону», — говорил в марте официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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