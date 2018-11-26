«Провокация — продуманная по времени, месту и форме»: чем Порошенко выгодно введение военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал предложение секретаря СНБО о введении в стране военного положения. 26 ноября эту инициативу рассмотрит Рада. В Киеве объясняют эту меру якобы «агрессией России» в отношении украинских военных судов в Керченском проливе. Накануне три корабля ВМС Украины устроили провокацию в территориальных водах России, которую, как отметили в МИД РФ, на Украине спланировали «по времени, месту и форме». В Совете Федерации РФ и Госдуме убеждены, что Порошенко добивается ввода военного положения, чтобы получить право отменить выборы президента Украины в марте 2019 года. Также аналитики указывают, что Киев целенаправленно провёл провокацию в преддверии саммита G20 и будет использовать её в качестве основания для своей резолюции о якобы «милитаризации» Россией Азовского моря. Документ Украина рассчитывает вынести на рассмотрение ООН в декабре.

«Бандитские методы»

В ночь на понедельник, 26 ноября, в Киеве под председательством президента Украины Петра Порошенко состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести в стране военное положение. Глава государства выступил в поддержку инициативы. Помимо этого, на основании решения СНБО в состояние полной боевой готовности были приведены Вооружённые силы и Служба безопасности Украины.

В 16:00 по местному времени (17:00 мск) в Верховной раде состоится внеочередное заседание, на котором пройдёт голосование о введении на Украине военного положения сроком на 60 суток.

Кроме того, Порошенко призвал «проукраинскую мировую коалицию» объединить усилия против якобы российской агрессии.

В Министерстве иностранных дел России назвали действия Киева «бандитскими».

«В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, что до заседания Рады Порошенко планирует провести переговоры с «лидерами других государств», а также «с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом».

«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, нашей территории, территориальной целостности, суверенитета и независимости страны», — сказал Порошенко.

По утверждению президента Украины, ввод военного положения не повлечёт за собой изменение положения на линии соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и на других участках. При этом в ночь на понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что ВСУ обстреляли жилые районы в ДНР.

Положения инициативы СНБО регламентируются на Украине законом «О правовом режиме военного положения», принятым 6 июня 2000 года.

В случае введения подобного режима, согласно документу, в стране ограничивается ряд закреплённых в Конституции Украины прав и свобод граждан, госучреждений, частных компаний. Речь идёт о возможности введения комендантского часа, ограничении свободы передвижения граждан, установлении контроля за работой СМИ, запрете деятельности политических партий, принудительном изъятии имущества юридических и физлиц, а также многом другом.

Кроме того, при военном положении на Украине запрещено проведение любого народного волеизъявления — во время действия режима не могут проводиться президентские и парламентские выборы. Кроме того, запрещены изменения Конституции и организация забастовок.

Напомним, на Украине в 2019 году должны пройти выборы президента, а также выборы в Раду, они запланированы на 31 марта и 27 октября соответственно.

«Понятны цели — «встряхнуть» Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — прокомментировал ситуацию cтатс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Согласно опубликованному 13 ноября исследованию Киевского международного института социологии, центра им. Разумкова и социологической группы «Рейтинг», действующий лидер Украины может рассчитывать на поддержку 10% избирателей и делит третье место с главой партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко.

При этом возглавляет рейтинг лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 20,7% голосов, а вторым идёт шоумен и лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

При этом в июле Юлия Тимошенко заявляла о планах Порошенко по срыву президентских выборов.

«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.

«Примитивная схема нарушения избирательного процесса»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убеждён, что отмена выборов на Украине может быть одной из целей Порошенко.

«В ближайшем будущем, если ситуация не поменяется (а они уверены, что она не поменяется), военное положение станет полноценным. А там и выборы придётся отменять. В целом провокация классическая, в лучших традициях Михаила Саакашвили (экс-президент Грузии. — RT). Подтянули эти три катера несчастных, заставили их нарушить нашу границу, стоять до последнего. Добились того, что в итоге пришлось эти катера, которые вели себя крайне агрессивно, задержать и пришвартовать в Керчи. Теперь будут поднимать международную общественность, чтобы та обвинила Россию как страну-агрессора», — сказал Джабаров в беседе с RT.

Сенатор также назвал важным решением запрос РФ на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по инциденту.

«Уверен, что будет дана оценка поведению Украины. Более того, ФСБ России обещала предоставить конкретные данные о том, что провокация готовилась заранее. Ещё хотелось бы отметить высокий профессионализм погранслужбы России, которая не пошла на провокацию, не ответила на такую акцию украинской стороны каким-то военным ударом», — добавил он.

Инициатива СНБО и Порошенко — примитивная схема по нарушению избирательного процесса на Украине, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему, которым является Порошенко. Вот и всё, просто низкие рейтинги у него. Чтобы другие кандидаты не могли нормально агитацией заниматься, чтобы держать на контроле ситуацию с выборами, чтобы ограничить передвижение агитаторов, кандидатов. Честных демократических выборов на Украине не будет», — заметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает очевидной попытку Порошенко продлить срок своих полномочий.

«Военное положение в Украине никак не повлияет на наше решение относительно трёх задержанных кораблей — это нарушители государственной границы РФ, которые ответят за свой поступок по всей строгости закона. Но в целом — это несчастные обманутые люди, которые вместо триумфального прохождения через Крымский мост сейчас испытывают позор плена», — заявил Бальбек RT.

На страницу галереи

Провокация Украины

Утром 25 ноября в погрануправлении ФСБ России по Республике Крым сообщили о нарушении тремя кораблями Военно-морских сил Украины статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Было зафиксировано незаконное пересечение госграницы и «неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации» со стороны двух малых бронированных артиллерийских катеров проекта «Гюрза» — «Бердянск» (бортовой номер U-175) и «Никополь» (U-179), — а также рейдового буксира «Яны Капу».

В этой связи был закрыт для прохода гражданских судов Керчь-Еникальский канал. По состоянию на 04:00 мск 26 ноября движение кораблей в Керченском проливе было возобновлено.

Совершавшие переход из Одессы в Мариуполь экипажи не подчинялись законным требованиям российских властей и опасно маневрировали, продолжая движение в направлении Керченского пролива, где разрешены движение и стоянка судов в соответствии с графиком, утверждённым капитаном российского морского порта. Однако украинские корабли не подавали соответствующих заявок.

При этом в 19:00 мск нарушители осуществили ещё одну попытку незаконных действий «в пределах территориального моря РФ».

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Чёрном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трём раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — говорилось в заявлении Центра общественных связей ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что украинской стороне был известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. «Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода», — пояснили в ФСБ.

Напомним, что в сентябре поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А830 «Корец» проследовали по Керчь-Еникальскому каналу из Чёрного в Азовское море, пройдя под Крымским мостом. В Росморречфлоте отмечали, что корабли Военно-морских сил Украины прошли под мостом через Керченский пролив в составе организованного каравана и с оказанием лоцманской поддержки для обеспечения безопасности.

При этом украинские суда сопровождались кораблями береговой охраны погранслужбы ФСБ России с момента их входа в исключительную экономическую зону РФ, то есть в рамках международного права.

В Киеве же обвинили российскую сторону в создании «сложной обстановки».

Азовская проблематика

В последние месяцы украинские официальные лица постоянно поднимают вопрос о ситуации в акватории Азовского моря. В настоящий момент отношения Москвы и Киева в этой сфере регулирует договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный 24 декабря 2003 года.

При этом в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о наличии некого «плана» по Азовскому морю, который согласован с западными партнёрами.

Тогда же украинский лидер Пётр Порошенко выступил в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства заявил о якобы намерениях Москвы «по оккупации Азовского моря».

«Грубые действия (России. — RT) должны быть отвергнуты как незаконные... Они требуют жёсткого ответа, в том числе политики санкций и других мер», — восклицал Порошенко.

Спустя месяц президент Украины подписал указ, которым ввёл в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе».

Позднее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о подготовке проекта резолюции о якобы «милитаризации» Россией Чёрного и Азовского морей для рассмотрения на Генассамблее ООН в декабре.

«В России земля и море должны гореть под ногами», — подчёркивала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Наряду с этим Киев призывал Европейский союз и НАТО ввести дополнительные санкции против России из-за действий в Азовском море, а также наложить финансовые ограничения на российские черноморские порты.

Соответствующая резолюция была поддержана членами Европарламента. Вдобавок глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила о намерении принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно отрицала обвинения Украины относительно якобы готовящегося наращивания военной мощи в регионе со стороны Москвы и создания военной базы. Как пояснял статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин, антироссийская тематика Азовского моря создана Киевом в сотрудничестве с Западом и намеренно вброшена в информационное пространство.

Как считает политолог и журналист Юрий Светов, очевидна связь произошедшей у берегов Крыма провокации с проектом резолюции, которую намерен вынести на рассмотрение Киев.

«Вспомните, с чего всё началось. Сначала украинские отставные генералы начали рассуждать о том, что делать в Азовском море, затем было объявлено о создании военно-морской базы ВМС и так далее. Это многоходовая провокация, задуманная и поэтапно осуществляемая», — заявил Светов RT.

Провокация в преддверии G20

В конце недели (30 ноября — 1 декабря) в аргентинском Буэнос-Айресе состоится один из важнейших международных форумов — двухдневный саммит «Большой двадцатки».

Россию на нём будет представлять глава государства Владимир Путин. Ожидается, что российский лидер проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Украина перед любыми большими международными встречами всегда ищет способ обострить ситуацию, подчеркнул профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта в беседе с RT.

«Порошенко понимает, что его позиция перед выборами крайне слаба, он ищет радикальный выход. Один из таких выходов — обострение ситуации с Россией, объявление военного положения и отмена выборов, что позволит ему сохранить власть. Кроме того, Украина обслуживает заказ Запада по демонизации и криминализации России, для того чтобы ограничить российский суверенитет и подмять под себя Азовское и Чёрное моря, а затем попросить помощи у Запада ради защиты «молодой демократии Украины от российского империализма», — добавил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов добавил, что акватории Азовского и Чёрного морей были избраны Киевом в качестве новой арены «противостояния» с Россией.

«Эта тема на протяжении нескольких месяцев активно используется в информационной войне. Почему? Потому что правовой статус Азовского моря регулируется российско-украинским соглашением, которое создаёт серьёзную правовую основу для мирного урегулирования возникающих вопросов. Но данная ситуация не устраивает ни киевские власти, ни НАТО, поскольку размещение натовской базы в акватории Азовского моря станет очень серьёзной победой Запада и достаточно серьёзно дестабилизирует ситуацию на рубежах России. Это и является основной задачей всей данной провокации», — пояснил Шаповалов в беседе с RT.

Статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что провокационный инцидент в районе Керченского пролива был продуман Киевом по времени, месту и форме.

«К сожалению, оправдались наши худшие опасения относительно того, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокационная активность Украины может дать быстрые, нужные для международного скандала результаты», — заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что временный поверенный Украины будет вызван в Министерство иностранных дел РФ.