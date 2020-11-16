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Провокаций не будет: Миротворцы выставили пост возле отошедшего Азербайджану монастыря в Карабахе

16 ноября 2020, 20:35  •  81 • Политика
Российские миротворцы в Карабахе по просьбе местных жителей установили наблюдательный пост возле православного монастыря Дадиванк в Карабахе, который оказался на земле, отошедшей Азербайджану по условиям мирного договора. Таким образом российские военные заранее исключили любую возможность провокаций в отношении христианского населения.
Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий, - пояснил он.
Отметим, что монастырь Дадиванк был основан ещё в IX-XIII веках. Он располагается на территории Кельбаджарского района, который отошёл под контроль Азербайджана по условиям трёхстороннего соглашения об урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
В соответствии с договором Армения уступила часть территорий в Карабахе, Азербайджан остановил наступление, а Россия ввела миротворческий контингент. Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился создать гуманитарный центр для оказания помощи Баку и Еревану по возвращению беженцев и восстановлению разрушенной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что после подписания мирного соглашения многие армяне направились к Дадиванку, чтобы попрощаться с монастырём. Собравшиеся пели духовные песнопения, среди прихожан были и солдаты.

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