Провокаций не будет: Миротворцы выставили пост возле отошедшего Азербайджану монастыря в Карабахе

Об этом в понедельник заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий, - пояснил он.

Отметим, что монастырь Дадиванк был основан ещё в IX-XIII веках. Он располагается на территории Кельбаджарского района, который отошёл под контроль Азербайджана по условиям трёхстороннего соглашения об урегулировании вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договором Армения уступила часть территорий в Карабахе, Азербайджан остановил наступление, а Россия ввела миротворческий контингент. Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился создать гуманитарный центр для оказания помощи Баку и Еревану по возвращению беженцев и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что после подписания мирного соглашения многие армяне направились к Дадиванку, чтобы попрощаться с монастырём. Собравшиеся пели духовные песнопения, среди прихожан были и солдаты.