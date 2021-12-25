«Провокационный шаг»: как в Москве отреагировали на японо-американские учения и выставку Токио о Южных Курилах

В МИД России выразили озабоченность из-за японо-американских манёвров в районе Хоккайдо и протест относительно тематической выставки в Японии о Южных Курилах в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Токио. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, проведение тренировок вблизи российских границ с учётом масштаба отрабатываемых операций вынуждает рассматривать эти учения «в качестве серьёзного вызова и потенциальной угрозы безопасности страны на Дальнем Востоке». По мнению экспертов, Вашингтон, руководствуясь своими интересами, последовательно занимается милитаризацией Японии, превращая её в удобную площадку для размещения своих ВС.

В МИД РФ выразили протест из-за выставки в Японии о Южных Курилах в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Токио. В ведомстве напомнили, что МИД уже выдавал предупреждение по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году.

«Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг, в очередной раз не найдя для размещения среди экспонатов места таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации», Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы», — говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она также заявила об озабоченности Москвы из-за японо-американских военно-морских учений в районе Хоккайдо, которые начались 6 декабря.

«Их проведение в непосредственной близости от границы Российской Федерации, масштаб и спектр отрабатываемых операций вынуждают рассматривать эти манёвры в качестве серьёзного вызова и потенциальной угрозы безопасности нашей страны на Дальнем Востоке», — говорится в комментарии.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что Россия и дальше будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми, по её словам, видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учёту российских озабоченностей в сфере безопасности, «включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности».

Совместные манёвры

Напомним, в начале декабря стартовали японо-американские учения под названием Resolute Dragon 21.

«Пехотинцы Корпуса морской пехоты США со всей Японии и военнослужащие Сил самообороны Японии принимают участие в учениях Resolute Dragon 21, крупнейших двусторонних учениях этого года», — говорится в сообщении Пентагона.

Как уточнили в американском ведомстве, эти тренировки, проводившиеся, в частности, на японском полигоне Оджоджихара, направлены на «укрепление обороноспособности американо-японского альянса».

По данным СМИ, манёвры проходили около двух недель на территории «от Окинавы в самой южной части Японии до Хоккайдо на севере». В них, как сообщается, были задействованы около 2,6 тыс. морских пехотинцев США и 1,4 тыс. японских военнослужащих, которые принимали участие «в широком спектре военных сценариев на суше, воде и в воздухе». Отмечается также, что в рамках этих манёвров истребительная авиация и танки проводили боевые стрельбы, также была развёрнута американская реактивная система залпового огня.

Что касается Хоккайдо, расположенного недалеко от российских границ, то тут, как сообщают СМИ, с 6 декабря японские военные применили огнестрельное оружие и танки, которые вели огонь по целям, имитирующим вражеские ракеты или бронетехнику. Отмечается, что всего в этих тренировках приняли участие около 1,3 тыс. военнослужащих.

Американские военные в Японии

AP

© Eugene Hoshiko

Напомним, в конце прошлого года США и Япония также проводили крупнейшие двусторонние объединённые командно-штабные учения Yama Sakura 79. Как сообщали организаторы тренировок, такие манёвры позволяют военным обеих стран отрабатывать свои действия по реалистичному сценарию, позволяющему оценить возможности и оперативную совместимость, «необходимые для выполнения обязательств по договору о взаимной безопасности». Кроме того, подчёркивалось, что Yama Sakura 79 демонстрируют силу американо-японского альянса.

Территориальный вопрос

Стоит отметить, что на фоне такой активности в военной сфере совместно с американскими военными Токио регулярно в той или иной форме высказывает свои территориальные претензии Москве.

Так, в ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о планах решить с РФ вопрос о принадлежности четырёх островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, а также заключить мирный договор.

Ранее, в октябре, премьер-министр Японии Фумио Кисида и вовсе сообщил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Мария Захарова, комментируя его слова, констатировала, что если «подобного рода ультимативными заявлениями» японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то этим Токио ещё больше отдаляет перспективу его решения.

«Неизменно исходим из того, что первоочередным шагом на данном направлении должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов южной Курильской гряды России», — подчеркнула Захарова.

По её словам, поиск взаимоприемлемого решения вопроса о мирном договоре необходимо вести в русле комплексного развития российско-японских отношений за счёт наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, выстраивания доверия в военно-политической сфере и сближения позиций в международных делах.

«Угрожает безопасности»

По мнению экспертов, участившиеся территориальные претензии Японии в адрес России, а также совместные учения азиатской державы с США вблизи российских границ говорят о том, что ситуация всё больше накаляется и у восточных рубежей РФ.

«Япония необоснованно считает острова южной Курильской гряды своими. Добиться якобы «возврата» этих земель Токио хочет уже долгие годы. Японцам необходимо как-то расширить своё жизненное пространство, земля для них — очень актуальный вопрос. Но дело в том, что Россия не должна ничего возвращать. Всё, что у неё сейчас есть, коррелируется с нормами международного права», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, на фоне таких территориальных претензий неслучайно японские военные совместно с военнослужащими из Соединённых Штатов проводят учения именно вблизи российских границ.

Побережье острова Итуруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов)

РИА Новости

© Антон Денисов

«Япония — ближайший союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очевидно, что такая поддержка Токио со стороны Вашингтона обусловлена достаточно агрессивным курсом Соединённых Штатов на сдерживание России и Китая», — считает Блохин.

Он также полагает, что японские манёвры в районе Хоккайдо и других уголках Японии в декабре говорят об усилившейся военно-политической интеграции Токио и Вашингтона «в пику российско-китайскому сотрудничеству».

«Помимо России, головной болью для США является и Китай, на который они хотят проецировать своё давление с новой силой», — сказал Блохин.

По его словам, с учётом декабрьских японо-американских учений в районе Хоккайдо, можно говорить о том, что геополитическая обстановка у российских границ всё больше обостряется.

«Такого рода манёвры вблизи рубежей России показательно носят антироссийский и антикитайский характер. Контекст этих тренировок также демонстрирует направленность против РФ и КНР», — говорит Блохин.

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков также считает, что обеспокоенность России в связи с японо-американскими учениями близ её границ абсолютно справедлива.

«Она вызваны в том числе и тем, что такого рода манёвры проходят в очень напряжённый момент, когда российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне. Россия со своей стороны делает всё, чтобы избежать повышения градуса конфронтации, однако создаётся впечатление, что США это не нужно. Вашингтон занимается милитаризацией Японии, которая уже представляет собой серьёзную военную площадку для американских ВС», — сказал аналитик в беседе с RT.

Несмотря на заявления администрации Байдена о том, что она будет отдавать приоритет дипломатии, наблюдаются обратные действия, в частности, делается ставка на военную силу, подчеркнул Ермаков.