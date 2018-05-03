Провокационный перфоманс как стиль израильской политики • 104 • Аналитика



Эпичное выступление Биби Нетаньяху по поводу якобы попавших в руки МОССАДа 110.000 (отчего не 100.500?) документов по ядерной программе Ирана, безусловно, может встать в один ряд с столь же эпичными выступлениями политиков и политиканов. Такими, как выступление Колина Пауэлла с пробирками в СБ ООН, или, скорее, выступления вечно в дупель пьяного укрофюрера Порошенко с куском автобуса, посеченного украинской же миной ОЗМ-72, или с крадеными российскими паспортами. Но как-то он был не очень убедителен, возможно, надо было или покрасить кожу в черный цвет, а лучше бы напиться. А лучше было бы вовсе не выступать.



В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение его правительства попал архив документов весом в полтонны, свидетельствующих о наличии у Ирана секретной атомной программы. После этого Израиль пригласил экспертов нескольких стран ознакомиться с документом. В их число вошла и РФ. Но при этом почему-то ни сам Израиль, ни якобы ознакомленные с этими документами США не собираются передавать их МАГАТЭ, что, кстати, сделать обязаны. Видимо, опасаются, что эксперты МАГАТЭ, изучив документы куда детальнее, чем приглашенные эксперты, быстро установят, что это фальшивка… Американцы официально ссылаются на израильтян: мол, это не наши документы, а те, как обычно, делают умное лицо и ничего не делают, кроме того. В общем, "у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем", как пелось в популярной песенке. Но американцы, конечно, заявили, что "верят" Израилю.





Это если хоть что-то из этих доказательств вообще существует, а не является плодом "современного развития печатного дела на Западе", как говаривал великий комбинатор. Ну, показал Биби фото с сотней папок — и что в них, может, отчеты службы наблюдения контрразведки по депутатам Кнессета? Это якобы те самые 55 тыс. документов и файлов в бумажном виде. Как-то на полтонны не тянет. И полторы сотни компакт-дисков показал (их якобы 183 с еще 55 тыс. файлов), возможно, с музыкой. Правда, не очень понятно, почему вдруг компакт-диски, на дворе вроде как второе десятилетие 21 века, а иранцы технический прогресс уважают. Кстати, 55 тыс. файлов на 183 диска — получается примерно 300 файлов на диск, не маловато ли, ведь там наверняка PDF или презентации в PowerPoint? Или там на записываемых CD информация, даже не DVD-R или DVD-RW? Сам по себе перфоманс от Биби — достаточно унылое шоу с кадрами с крупными буквами по экрану типа "ИРАН ВРЕТ" и практически без доказательной базы, которую можно принять всерьез. Да и сама по себе возможность упереть из Ирана полтонны сверхсекретных документов вызывает сильные сомнения.





Выступление шоумена Нетаньяху



"После подписания ядерного соглашения Иран прикладывал большие усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран перевез в секретное место свой архив. Лишь несколько человек знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива — 55 тысяч документов и фотографий и еще 55 тысяч файлов на 183 дисках".



Заброшенное место, секретный неохраняемый архив, про который знают несколько человек в стране. Надо было еще рассказать, что архив хранился на острове, а чтобы его найти, нужно было разобраться в секретной карте. Надеюсь, по дороге к этому кладу лежал указатель в виде скелета в форме КСИР? Нет? А то как-то для антуража приключенческого романа нужно бы. Нетаньяху всерьез считает, что кто-то поверит в подобную чушь? Если такой архив существовал, он бы хранился в крайне хорошо охраняемом месте и оттуда бы их не то что МОССАД, и Командование ССО ВС РФ вместе со всем ГРУ ГШ не вытащило бы. Связисты. Путь в бессмертие



Тем паче что врет Биби как дышит, и его выступление на тему иранского ядерного оружия — не первое такого типа. В 2012 г. он в ООН тоже показывал картинку: якобы Иран находится уже между "второй" и "финальной" стадиями создания бомбы. На картинке было ядро с фитилем, две черточки и пара надписей внутри. Нетаньяху утверждал, что самое позднее через год Иран создаст ядерную бомбу. Он даже продемонстрировал наглядное пособие и кое-какие расчеты — того же уровня доказательной базы. В этот раз лишь картинок побольше и они покрасочнее, видимо, больше времени потратили на создание "доказательств".





"Доказательная база" образца 2012 г. Дети в первом классе рисуют куда лучше, надо сказать!



Причем уже тогда, в 2012 г., МОССАД во внутренней переписке утверждал, что никаких доказательств утверждениям Нетаньяху нет. Британская "Гардиан" сообщала: в докладе, которым спецслужба поделилась с разведкой ЮАР, говорилось о том, что ИРИ "работает над закрытием брешей в легитимных областях", и непохоже, что он готов обогащать уран до "оружейной" степени. Наверное, доказательств и сейчас нет, хотя липовые документы тот же МОССАД вполне настругать мог, если приказали.



МАГАТЭ же утверждает, что не фиксировало достоверных признаков работы в Иране по созданию ядерной бомбы после 2009 года. Цитата ТАСС:

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Платье для голого короля



По его словам, "общая оценка агентства заключалась в том, что в Иране до 2003 года в рамках скоординированной работы был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года".



"Агентство также определило, что эти мероприятия не выходят за рамки технической обоснованности и научных исследований, а также приобретения определенных технических способностей и возможностей. В том же докладе говорилось, что агентство не имело достоверных признаков деятельности в Иране, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года. На основании доклада генерального директора Совет управляющих заявил, что рассмотрение этого вопроса было закрыто", — заключил собеседник агентства. "В декабре 2015 года генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано представил Совету управляющих агентства финальную оценку прошлых и действующих нерешенных вопросов, касающихся ядерной программы Ирана. В своем докладе агентство определило, что до 2003 года в Иране была создана организационная структура, пригодная для координации мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства. И хотя какая-то деятельность проводилась после 2003 года, она не была частью скоординированных работ", — ответил официальный представитель МАГАТЭ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать утверждения премьер-министра Израиля о ядерных разработках Ирана в обход контроля агентства.По его словам, "общая оценка агентства заключалась в том, что в Иране до 2003 года в рамках скоординированной работы был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года"."Агентство также определило, что эти мероприятия не выходят за рамки технической обоснованности и научных исследований, а также приобретения определенных технических способностей и возможностей. В том же докладе говорилось, что агентство не имело достоверных признаков деятельности в Иране, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года. На основании доклада генерального директора Совет управляющих заявил, что рассмотрение этого вопроса было закрыто", — заключил собеседник агентства.



Вместе с тем МАГАТЭ информацию от Нетаньяху публично не оценило вообще никак.



Для чего нужна была эта клоунада, и так понятно. Для воздействия со стороны шакала Табаки на стареющего тигра Шерхана, конечно же. То есть на США в иранском вопросе — сейчас самое время, ведь Трамп собрался "ядерную сделку" пересматривать, то есть, по сути, он собрался ее торпедировать.



Одновременно израильтяне устроили вооруженную провокацию против иранской собственности в Сирии. В этот раз они, как сообщают, воспользовались кодами опознания для ВВС США для своих F-15I и пролетели через Иорданию и контролируемую курдскими формированиями часть Сирии за Евфратом, то есть, по сути, мимикрировали под самолеты США, чтобы сирийские и не совсем сирийские средства ПВО не отреагировали соответственно. А потом сбросили несколько малокалиберных КАБ SDB GBU-39 на используемые иранцами склады. Бомбы эти очень слабые, но, очевидно, их таки хватило. Конечно, такая "шутка" вряд ли удастся в следующий раз, да и зря израильтяне решили, что в случае такого финта обещанные Биби лично Путиным "драматические решения" не последуют. Конечно, в отличие от наших союзников сирийцев, иранцы нам союзники в значительно меньшей степени и связаны мы с ними куда меньшей договорной базой, а в военной области так и вообще практически никакой. Да и некое соперничество за влияние на Дамаск между РФ и ИРИ имеется, хотя вклад в победу в войне в Сирии и вообще военно-политический вес несопоставимы. Поэтому РФ в некоторой степени может быть заинтересована в ослаблении влияния Ирана в Сирии, но не в разгроме Ирана в Сирии. Поэтому наша реакция пока под вопросом, кроме, конечно, уже обещанных и наверняка поставляемых С-300. Зачем мужчине меч



Причем израильские провокационные удары — это уже традиция (нехорошая, конечно). Помните 2013 г. и "сирийский химический кризис"? На свой провал в котором США, если помните, отреагировали преждевременным стартом майдана на Украине, что привело, правда, к совсем иным, нежели рассчитывали, последствиям. Так, вместо баз США в Крыму вышел "непотопляемый авианосец Крым" для России, контролирующий весь регион, а еще вышел отвалившийся Донбасс и гражданская война. Так вот, когда в Средиземноморье оперировала большая эскадра ВМФ РФ, вероятно, и с ТЯО на борту (учитывая серьезность обстановки, вероятность была близка к 100%), Израиль произвел "испытательный пуск" ракеты-мишени, якобы для калибровки своих РЛС ПВО-ПРО. Только вот момент был выбран такой напряженный в отношениях сверхдержав, что запуск мог стать той самой спичкой в мешке с порохом.



Скорее всего, пуск был рассчитан на вскрытие сирийской ПВО — недаром в его время над регионом пролетала рабочая пара американских спутников радиотехнической разведки. Но ничего не вышло — СПРН и ПВО РФ засекли, идентифицировали цель, определили, что район ее будущего падения не в Сирии, и вскрытия радиотехнических средств не произошло.



Израиль, кстати, в начале сирийской войны занимал весьма адекватную позицию, которую можно выразить как "шоб вы там все были здоровы, как моя тетя Циля на своем кладбище". То есть не вмешивались в ситуацию в стране. А вот затем, после смены руководства разведки, новые руководители убедили премьера и кабинет, что "кровавый режим Асада обречен" (у нас тогда тоже всякие суперэксперты из различных контор примерно такую же глупость утверждали). И раз так, то надо поддержать и прикормить "умеренных" бандитов, хотя бы тех, кто воюет поближе к Голанам. Если не победят, то хотя бы создадут зону управляемого хаоса, прикрывающую столь важные для Израиля высоты. И с тех пор израильские спецслужбы начали втихую снабжать бандитов в сирийской Кунейтре и, возможно, не только их, деньгами, оружием и боеприпасами. Но надо быть совсем легковерным, чтобы поверить в чувство благодарности по отношению к евреям у бородатых головорезов! И очень глупым, чтобы не понимать, что лучше в соседях враждебный, но адекватный и светский режим, чем банда отморозков, подвинутых на ваххабистском лжеисламе. Битва конца или начала?



Со временем боеприпасов с израильской маркировкой у южных "умеренных" становилось все больше, а потом они начали появляться даже у ИГИЛ (запрещено в России) — то ли те "отжимали" это все у местных "зеленых", то ли покупали, то ли получали напрямую. Боеприпасами и оружием не ограничилось — израильские БЛА вели воздушную разведку в интересах бандгруппировок, бывали и артиллерийские удары в приграничной полосе, чаще всего именно по сирийской армии, хотя официально всегда объявлялось, что в ответ на чей-то несанкционированный обстрел израильских позиций. Чаще всего такой обстрел, если и был, устраивали боевики, а прилетало сирийцам. Случались и авиаудары, обычно наносимые из-за границы, когда самолет сбрасывал корректируемую авиабомбу или управляемую ракету из своего воздушного пространства. Правда, бывало, что на израильские ВВС списывали и теракты и просто взрывы и пожары из-за разгильдяйства (сирийцы готовы списать на Израиль что угодно, как на удар стихии).



Вспомним также недавний удар израильтян по авиабазе Т4 — предыдущий удар туда же для ВВС Израиля закончился плохо, и около месяца израильтяне сидели тихо. А этот удар случился уже незадолго до того самого удара США, Англии и Франции, столь блестяще отраженного сирийской ПВО, не очень сирийской ПВО и совсем не очень сирийской РЭБ. Тогда был нанесен с территории Ливана 4 истребителями F-15I удар 8 тактическими маломощными КР (вес 250 кг, вес БЧ 30-60 кг, дальность 250 км) малой дальности "Далила". Тогда "Буки" и "Панцири" сбили 5 КР из 8. Но дело не в том, а в том, что удар, если бы на него неправильно отреагировали те, кто держит в своих руках нити управления как группировкой войск (сил) ВС РФ в САР, так и ПВО САР (речь, понятно, о штабе и КП на Хмеймиме), в той напряженной обстановке мог привести к большой войне. Это и было нужно Израилю?



Вот и сейчас израильтяне заявляют, что сами воевать с Ираном не хотят. Но, как всегда, готовы и ничего не боятся, даже С-300ПМУ-2, на словах-то что бояться? Это надо понимать так, что Израиль хочет, чтобы с Ираном повоевал кто-то другой? Вроде США? Что-то есть сомнения в том, что те на этот шаг решатся, так что придется израильтянам самим начинать, если так уж хотят. Но вряд ли Иран будет спокойно это переносить. И ответить Ирану есть чем. Эпичное выступление Биби Нетаньяху по поводу якобы попавших в руки МОССАДа 110.000 (отчего не 100.500?) документов по ядерной программе Ирана, безусловно, может встать в один ряд с столь же эпичными выступлениями политиков и политиканов. Такими, как выступление Колина Пауэлла с пробирками в СБ ООН, или, скорее, выступления вечно в дупель пьяного укрофюрера Порошенко с куском автобуса, посеченного украинской же миной ОЗМ-72, или с крадеными российскими паспортами. Но как-то он был не очень убедителен, возможно, надо было или покрасить кожу в черный цвет, а лучше бы напиться. А лучше было бы вовсе не выступать.В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в распоряжение его правительства попал архив документов весом в полтонны, свидетельствующих о наличии у Ирана секретной атомной программы. После этого Израиль пригласил экспертов нескольких стран ознакомиться с документом. В их число вошла и РФ. Но при этом почему-то ни сам Израиль, ни якобы ознакомленные с этими документами США не собираются передавать их МАГАТЭ, что, кстати, сделать обязаны. Видимо, опасаются, что эксперты МАГАТЭ, изучив документы куда детальнее, чем приглашенные эксперты, быстро установят, что это фальшивка… Американцы официально ссылаются на израильтян: мол, это не наши документы, а те, как обычно, делают умное лицо и ничего не делают, кроме того. В общем, "у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем", как пелось в популярной песенке. Но американцы, конечно, заявили, что "верят" Израилю.Это если хоть что-то из этих доказательств вообще существует, а не является плодом "современного развития печатного дела на Западе", как говаривал великий комбинатор. Ну, показал Биби фото с сотней папок — и что в них, может, отчеты службы наблюдения контрразведки по депутатам Кнессета? Это якобы те самые 55 тыс. документов и файлов в бумажном виде. Как-то на полтонны не тянет. И полторы сотни компакт-дисков показал (их якобы 183 с еще 55 тыс. файлов), возможно, с музыкой. Правда, не очень понятно, почему вдруг компакт-диски, на дворе вроде как второе десятилетие 21 века, а иранцы технический прогресс уважают. Кстати, 55 тыс. файлов на 183 диска — получается примерно 300 файлов на диск, не маловато ли, ведь там наверняка PDF или презентации в PowerPoint? Или там на записываемых CD информация, даже не DVD-R или DVD-RW? Сам по себе перфоманс от Биби — достаточно унылое шоу с кадрами с крупными буквами по экрану типа "ИРАН ВРЕТ" и практически без доказательной базы, которую можно принять всерьез. Да и сама по себе возможность упереть из Ирана полтонны сверхсекретных документов вызывает сильные сомнения.Заброшенное место, секретный неохраняемый архив, про который знают несколько человек в стране. Надо было еще рассказать, что архив хранился на острове, а чтобы его найти, нужно было разобраться в секретной карте. Надеюсь, по дороге к этому кладу лежал указатель в виде скелета в форме КСИР? Нет? А то как-то для антуража приключенческого романа нужно бы. Нетаньяху всерьез считает, что кто-то поверит в подобную чушь? Если такой архив существовал, он бы хранился в крайне хорошо охраняемом месте и оттуда бы их не то что МОССАД, и Командование ССО ВС РФ вместе со всем ГРУ ГШ не вытащило бы.Тем паче что врет Биби как дышит, и его выступление на тему иранского ядерного оружия — не первое такого типа. В 2012 г. он в ООН тоже показывал картинку: якобы Иран находится уже между "второй" и "финальной" стадиями создания бомбы. На картинке было ядро с фитилем, две черточки и пара надписей внутри. Нетаньяху утверждал, что самое позднее через год Иран создаст ядерную бомбу. Он даже продемонстрировал наглядное пособие и кое-какие расчеты — того же уровня доказательной базы. В этот раз лишь картинок побольше и они покрасочнее, видимо, больше времени потратили на создание "доказательств"."Доказательная база" образца 2012 г. Дети в первом классе рисуют куда лучше, надо сказать!Причем уже тогда, в 2012 г., МОССАД во внутренней переписке утверждал, что никаких доказательств утверждениям Нетаньяху нет. Британская "Гардиан" сообщала: в докладе, которым спецслужба поделилась с разведкой ЮАР, говорилось о том, что ИРИ "работает над закрытием брешей в легитимных областях", и непохоже, что он готов обогащать уран до "оружейной" степени. Наверное, доказательств и сейчас нет, хотя липовые документы тот же МОССАД вполне настругать мог, если приказали.МАГАТЭ же утверждает, что не фиксировало достоверных признаков работы в Иране по созданию ядерной бомбы после 2009 года. Цитата ТАСС:Вместе с тем МАГАТЭ информацию от Нетаньяху публично не оценило вообще никак.Для чего нужна была эта клоунада, и так понятно. Для воздействия со стороны шакала Табаки на стареющего тигра Шерхана, конечно же. То есть на США в иранском вопросе — сейчас самое время, ведь Трамп собрался "ядерную сделку" пересматривать, то есть, по сути, он собрался ее торпедировать.Одновременно израильтяне устроили вооруженную провокацию против иранской собственности в Сирии. В этот раз они, как сообщают, воспользовались кодами опознания для ВВС США для своих F-15I и пролетели через Иорданию и контролируемую курдскими формированиями часть Сирии за Евфратом, то есть, по сути, мимикрировали под самолеты США, чтобы сирийские и не совсем сирийские средства ПВО не отреагировали соответственно. А потом сбросили несколько малокалиберных КАБ SDB GBU-39 на используемые иранцами склады. Бомбы эти очень слабые, но, очевидно, их таки хватило. Конечно, такая "шутка" вряд ли удастся в следующий раз, да и зря израильтяне решили, что в случае такого финта обещанные Биби лично Путиным "драматические решения" не последуют. Конечно, в отличие от наших союзников сирийцев, иранцы нам союзники в значительно меньшей степени и связаны мы с ними куда меньшей договорной базой, а в военной области так и вообще практически никакой. Да и некое соперничество за влияние на Дамаск между РФ и ИРИ имеется, хотя вклад в победу в войне в Сирии и вообще военно-политический вес несопоставимы. Поэтому РФ в некоторой степени может быть заинтересована в ослаблении влияния Ирана в Сирии, но не в разгроме Ирана в Сирии. Поэтому наша реакция пока под вопросом, кроме, конечно, уже обещанных и наверняка поставляемых С-300.Причем израильские провокационные удары — это уже традиция (нехорошая, конечно). Помните 2013 г. и "сирийский химический кризис"? На свой провал в котором США, если помните, отреагировали преждевременным стартом майдана на Украине, что привело, правда, к совсем иным, нежели рассчитывали, последствиям. Так, вместо баз США в Крыму вышел "непотопляемый авианосец Крым" для России, контролирующий весь регион, а еще вышел отвалившийся Донбасс и гражданская война. Так вот, когда в Средиземноморье оперировала большая эскадра ВМФ РФ, вероятно, и с ТЯО на борту (учитывая серьезность обстановки, вероятность была близка к 100%), Израиль произвел "испытательный пуск" ракеты-мишени, якобы для калибровки своих РЛС ПВО-ПРО. Только вот момент был выбран такой напряженный в отношениях сверхдержав, что запуск мог стать той самой спичкой в мешке с порохом.Скорее всего, пуск был рассчитан на вскрытие сирийской ПВО — недаром в его время над регионом пролетала рабочая пара американских спутников радиотехнической разведки. Но ничего не вышло — СПРН и ПВО РФ засекли, идентифицировали цель, определили, что район ее будущего падения не в Сирии, и вскрытия радиотехнических средств не произошло.Израиль, кстати, в начале сирийской войны занимал весьма адекватную позицию, которую можно выразить как "шоб вы там все были здоровы, как моя тетя Циля на своем кладбище". То есть не вмешивались в ситуацию в стране. А вот затем, после смены руководства разведки, новые руководители убедили премьера и кабинет, что "кровавый режим Асада обречен" (у нас тогда тоже всякие суперэксперты из различных контор примерно такую же глупость утверждали). И раз так, то надо поддержать и прикормить "умеренных" бандитов, хотя бы тех, кто воюет поближе к Голанам. Если не победят, то хотя бы создадут зону управляемого хаоса, прикрывающую столь важные для Израиля высоты. И с тех пор израильские спецслужбы начали втихую снабжать бандитов в сирийской Кунейтре и, возможно, не только их, деньгами, оружием и боеприпасами. Но надо быть совсем легковерным, чтобы поверить в чувство благодарности по отношению к евреям у бородатых головорезов! И очень глупым, чтобы не понимать, что лучше в соседях враждебный, но адекватный и светский режим, чем банда отморозков, подвинутых на ваххабистском лжеисламе.Со временем боеприпасов с израильской маркировкой у южных "умеренных" становилось все больше, а потом они начали появляться даже у ИГИЛ (запрещено в России) — то ли те "отжимали" это все у местных "зеленых", то ли покупали, то ли получали напрямую. Боеприпасами и оружием не ограничилось — израильские БЛА вели воздушную разведку в интересах бандгруппировок, бывали и артиллерийские удары в приграничной полосе, чаще всего именно по сирийской армии, хотя официально всегда объявлялось, что в ответ на чей-то несанкционированный обстрел израильских позиций. Чаще всего такой обстрел, если и был, устраивали боевики, а прилетало сирийцам. Случались и авиаудары, обычно наносимые из-за границы, когда самолет сбрасывал корректируемую авиабомбу или управляемую ракету из своего воздушного пространства. Правда, бывало, что на израильские ВВС списывали и теракты и просто взрывы и пожары из-за разгильдяйства (сирийцы готовы списать на Израиль что угодно, как на удар стихии).Вспомним также недавний удар израильтян по авиабазе Т4 — предыдущий удар туда же для ВВС Израиля закончился плохо, и около месяца израильтяне сидели тихо. А этот удар случился уже незадолго до того самого удара США, Англии и Франции, столь блестяще отраженного сирийской ПВО, не очень сирийской ПВО и совсем не очень сирийской РЭБ. Тогда был нанесен с территории Ливана 4 истребителями F-15I удар 8 тактическими маломощными КР (вес 250 кг, вес БЧ 30-60 кг, дальность 250 км) малой дальности "Далила". Тогда "Буки" и "Панцири" сбили 5 КР из 8. Но дело не в том, а в том, что удар, если бы на него неправильно отреагировали те, кто держит в своих руках нити управления как группировкой войск (сил) ВС РФ в САР, так и ПВО САР (речь, понятно, о штабе и КП на Хмеймиме), в той напряженной обстановке мог привести к большой войне. Это и было нужно Израилю?Вот и сейчас израильтяне заявляют, что сами воевать с Ираном не хотят. Но, как всегда, готовы и ничего не боятся, даже С-300ПМУ-2, на словах-то что бояться? Это надо понимать так, что Израиль хочет, чтобы с Ираном повоевал кто-то другой? Вроде США? Что-то есть сомнения в том, что те на этот шаг решатся, так что придется израильтянам самим начинать, если так уж хотят. Но вряд ли Иран будет спокойно это переносить. И ответить Ирану есть чем. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 104 Источник Похожие новости Целятся в Тегеран, а бьют по Москве и Пекину Платье для голого короля Провокационный перфоманс как стиль израильской политики

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