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«Провокационный характер»: в России оценили призыв Зеленского к Израилю признать голодомор геноцидом

19 августа 2019, 23:39  •  33 • В России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать голодомор 1930-х годов геноцидом украинского народа. Такое заявление он сделал в ходе визита главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в Киев. При этом Зеленский упомянул холокост. В Совфеде убеждены, что целенаправленное уничтожение евреев фашистами нельзя сравнивать с голодом, который затронул многие регионы Советского Союза. В Госдуме напомнили, что президент Украины говорил о холокосте на фоне реабилитации нацизма на Украине.
 
Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху © Пресс-служба Президента Украины
 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политики обсудили развитие двусторонних отношений и экономических связей. Отдельным пунктом являлось посещение траурных мероприятий в память о жертвах трагедии в Бабьем Яре.

По итогам переговоров Нетаньяху и Зеленский подписали ряд совместных документов, в частности касающихся развития изучения языков, а также расширения договора о свободной торговле, действующего между странами.

«Мы расширяем зону свободной торговли и открываем инновационные центры в двух столицах. Таким образом, мы будем совместно инвестировать здесь, на Украине», — сказал Нетаньяху.

В свою очередь, Зеленский призвал Израиль объявить голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа.

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибли более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский.

Напомним, что голод в СССР в 1932—1933 годах привёл к смерти значительного числа людей. Согласно разным источникам, цифра варьируется от 2 млн до 7,5 млн человек. Трагедия разворачивалась на территории нескольких регионов — на Украине, в Казахстане, Поволжье, на Кавказе и других. В Киеве утверждают, что это было целенаправленным геноцидом украинского народа, однако в России с такой трактовкой категорически не согласны.

Как неоднократно отмечали в России, Москва чтит память жертв трагедии, которая к этому привела, однако не считает произошедшее целенаправленным уничтожением украинцев.

«Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР. Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер», — говорится в сообщении МИД РФ от 2018 года.

Стоит отметить, что в израильский парламент — кнессет — ранее уже поступали законопроекты о признании этого голода геноцидом, однако до сих депутаты не приняли их. Позицию Тель-Авива по этому вопросу в августе 2017 года пояснил министр охраны окружающей среды еврейского государства Зеэв Элькин, глава межправительственной комиссии развития международных связей между Украиной и Израилем.

«Израильский парламент считает, что вопросы прошлого должны решаться не политиками, а профессионалами, как часть профессионального дискурса, — приводит его слова Интерфакс-Украина. — Поэтому я не думаю, что будет принято какое-то декларативное решение по голодомору, как и по другим тяжёлым трагическим страницам в истории тех или иных народов, потому что это не соответствует нашей парламентской традиции».

«Ничего не может сделать с реабилитацией нацистов»

Сравнивать холокост и голодомор нельзя, поскольку если в первом случае речь идёт о намеренном уничтожении евреев, то во втором — о голоде, который коснулся всего Советского Союза, отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это решение о голодоморе (о признании его геноцидом. — RT) протащили украинские националисты. Это как раз то решение, которое подрывает основы украинского государства. Такие решения привели к тому, что Украина не имеет внутреннего стержня, который объединял бы все народы и национальности, проживающие на её территории, она искажает свою историю предыдущую. В результате этого нет консолидации украинской нации», — сказал он в беседе с RT.

Призыв Зеленского звучит провокационно, учитывая то, что он не борется с героизацией нацизма на Украине, отметил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Любые призывы Зеленского носят провокационный характер. Потому что он вставляет в переговорный процесс вопросы, связанные с возвращением Крыма, с выведением голодомора на уровень холокоста, а при этом сам же сегодня не может ничего сделать с реабилитацией нацистов, которые уничтожали евреев на той же Украине», — подчеркнул он.

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Вопрос выбора

В сентябре в Израиле состоятся досрочные парламентские выборы, на которых Нетаньяху намерен получить большинство голосов: после последнего голосования, прошедшего в апреле, премьер-министр не смог сформировать правящую коалицию, в результате чего парламент проголосовал за самороспуск. Такая ситуация сложилась впервые в истории государства.

В связи с этим премьер-министр мог поехать на Украину, чтобы привлечь выходцев из этой страны, проживающих в Израиле, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Такая точка зрения циркулирует и на Украине, и в Израиле. Я не исключаю, что визит Нетаньяху может нести и такую нагрузку», — сказал он в беседе с RT.

Оленченко также напомнил, что это первый визит главы израильского правительства на Украину за последние 20 лет. При этом экономический интерес Тель-Авива может заключаться в поиске места для сбыта товаров и привлечении украинских туристов, подчеркнул эксперт.

«То есть эти моменты и представляют собой элементы визита Нетаньяху на Украину. Зеленский, как новый президент, может быть заинтересован в поддержке Нетаньяху для налаживания контактов с США», — добавил аналитик.

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