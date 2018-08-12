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«Провокационные заявления»: почему спецпредставитель США обвинил Россию в затягивании конфликта в Донбассе
12 августа 2018, 18:24 • 128 • Украина
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе. Он также добавил, что Москва якобы игнорирует все усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации в регионе. В Совете Федерации отметили, что все заявления Волкера адресованы России, которая, в отличие от Украины, не является стороной конфликта. Эксперты считают, что Пётр Порошенко в преддверии выборов может пойти на кратковременное обострение конфликта.
AFP © Alexander Khudoteply
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе. По его словам, Москва не только игнорирует все усилия международного сообщества, но и якобы блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, которая занимается мониторингом границы.
«Вот ещё один способ, с помощью которого Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира на Украине», — заявил Волкер.
Так спецпредставитель Госдепа прокомментировал опубликованную специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ видеозапись с беспилотника, на которой колонны грузовиков «посреди ночи» якобы въезжали на территорию Украины и выезжали из неё в Россию на неподконтрольной Киеву территории. Эти кадры ОБСЕ обнародовала 10 августа, а сами передвижения, по сообщению СММ, были зарегистрированы в ночь на 8 августа.
Отметим, что никаких официальных заявлений с российской стороны относительно продемонстрированных кадров пока не было.
Напомним, что как на Украине, так и на Западе обвиняют Россию в незаконной поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Москва неоднократно отрицала любые подобные обвинения, подчёркивая, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
«Работа должна проходить в тишине»
По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, заявления спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера сравнимы с риторикой киевских властей.
«Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не представитель правительства Украины или его часть, из-за его заявлений в контексте всего того, что делает украинское руководство в Донбассе. Он на сегодняшний день уже не выступает как некий независимый представитель США, который стремится дать независимую оценку происходящего на Украине. Он очень зависим, и в его заявлениях это чувствуется», — отметил сенатор.
«Я вернулся в Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Боевые действия только вредят людям по обе стороны. Мы настаиваем на прекращении конфликта и призываем Россию отреагировать. Народ заслуживает мира», — написал Волкер в Twitter во время своей поездки в Донбасс в середине мая.
В беседе с RT Цеков призвал относиться к заявлениям Волкера исходя из того, что они в принципе будут иметь некую антироссийскую составляющую, а также направленность против самопровозглашённых республик.
«Наш спецпредставитель Сурков вообще не делает заявлений, и, по всей видимости, это правильно, потому что работа тех, кто стремится к урегулированию конфликта в Донбассе, всё же должна проходить в тишине и с пониманием действий одной и другой стороны. А Волкер превратился в публичного человека, который считает, что он может публично оценивать всё, что происходит на востоке Украины, в самой Украине», — добавил Цеков.
Между тем парламентарий подчеркнул, что в действительности конфликт в Донбассе затягивает та сторона, которая его спровоцировала и которой это противостояние выгодно, а именно — Соединённые Штаты.
«В том, что конфликт на Украине продолжается в том числе в Донбассе, заинтересованы прежде всего США... Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией... Мир на Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер», — подытожил Цеков.
В свою очередь, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что конфликт на востоке Украины затягивают киевские власти, не желающие исполнять Минские соглашения. При этом заявление Волкера он связал с позицией Госдепа, который рассчитывает и дальше наращивать санкционное давление на Москву.
«Не исключаю, что перед Волкером стоит задача по созданию фейковых доказательств по якобы вмешательству России во внутриукраинские дела. Поэтому, возможно, в будущем последуют различные провокационные заявления со стороны этого спецпредставителя», — подчеркнул эксперт.
По словам политолога, Соединённые Штаты воспринимают Украину как плацдарм противостояния с Россией, поэтому Вашингтон пытается всячески дестабилизировать ситуацию в регионе.
«Надо сказать, что они имеют не только геополитические, но и вполне себе экономические интересы на территории Украины. Конечно, США желают сокращения сотрудничества между Россией и ЕС, а Украина играет важнейшую геополитическую роль в развёрнутом Вашингтоном противостоянии в отношении Москвы», — отметил Мезюхо.
Собеседник RT подчеркнул, что наступление мира в Донбассе возможно лишь при соблюдении Минских соглашений с обеих сторон. Однако на сегодняшний день Украина не готова соблюдать договорённости. Напротив, есть основания предполагать, что в преддверии выборов президент Пётр Порошенко может пойти на кратковременное обострение ситуации в Донбассе.
«Скорее всего, украинский лидер в ходе грядущей избирательной кампании частично ориентируется на украинское националистическое меньшинство. Украинские националисты всегда посещают избирательные участки и вообще активны в национальной украинской политике. В связи с этим говорить о скором мире в Донбассе не приходится, потому что, к сожалению, тема Донбасса, России и даже Крыма будет периодически всплывать в ходе грядущих на Украине кампаний по выборам президента и выборам народных депутатов», — резюмировал эксперт.
Противотанковой ракетой по санитарному автомобилю
Добавим, что, несмотря на согласованное Трёхсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе полное прекращение огня с 1 июля 2018 года, боевые действия не прекращаются. По данным ОБСЕ, в июле было зафиксировано порядка 15 тыс. нарушений режима тишины.
В ДНР сообщили, что в ночь с 6 на 7 августа украинские военные уничтожили санитарный автомобиль ДНР, выехавший на вызов к одной из местных жительниц в прифронтовой зоне. В результате погибли водитель и две женщины-фельдшера.
Представители ДНР подчеркнули, что санитарный автомобиль был маркирован красным крестом и двигался не скрываясь, с включёнными проблесковыми маячками и приборами освещения. Автомобиль был уничтожен противотанковой управляемой ракетой на подъезде к населённому пункту Набережное.
Власти самопровозглашённых республик призвали международные и правозащитные организации отреагировать на факт уничтожения украинскими военными медицинского автомобиля.
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