«Провокационные заявления»: почему спецпредставитель США обвинил Россию в затягивании конфликта в Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе. Он также добавил, что Москва якобы игнорирует все усилия мирового сообщества по урегулированию ситуации в регионе. В Совете Федерации отметили, что все заявления Волкера адресованы России, которая, в отличие от Украины, не является стороной конфликта. Эксперты считают, что Пётр Порошенко в преддверии выборов может пойти на кратковременное обострение конфликта.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта в Донбассе. По его словам, Москва не только игнорирует все усилия международного сообщества, но и якобы блокирует работу представителей миссии ОБСЕ, которая занимается мониторингом границы.

«Вот ещё один способ, с помощью которого Россия намеренно затягивает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира на Украине», — заявил Волкер.

Так спецпредставитель Госдепа прокомментировал опубликованную специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ видеозапись с беспилотника, на которой колонны грузовиков «посреди ночи» якобы въезжали на территорию Украины и выезжали из неё в Россию на неподконтрольной Киеву территории. Эти кадры ОБСЕ обнародовала 10 августа, а сами передвижения, по сообщению СММ, были зарегистрированы в ночь на 8 августа.

Отметим, что никаких официальных заявлений с российской стороны относительно продемонстрированных кадров пока не было.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

Напомним, что как на Украине, так и на Западе обвиняют Россию в незаконной поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Москва неоднократно отрицала любые подобные обвинения, подчёркивая, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Работа должна проходить в тишине»

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, заявления спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера сравнимы с риторикой киевских властей.

«Складывается впечатление, что Волкер чуть ли не представитель правительства Украины или его часть, из-за его заявлений в контексте всего того, что делает украинское руководство в Донбассе. Он на сегодняшний день уже не выступает как некий независимый представитель США, который стремится дать независимую оценку происходящего на Украине. Он очень зависим, и в его заявлениях это чувствуется», — отметил сенатор.

«На протяжении того времени, что он является спецпредставителем, его обращения адресованы только России. Я ни разу не слышал, чтобы он требовал соблюдения минских договорённостей со стороны Украины», — подчеркнул парламентарий.

«Я вернулся в Донбасс, чтобы больше узнать о гуманитарных последствиях российской агрессии на востоке Украины. Боевые действия только вредят людям по обе стороны. Мы настаиваем на прекращении конфликта и призываем Россию отреагировать. Народ заслуживает мира», — написал Волкер в Twitter во время своей поездки в Донбасс в середине мая.

I came back to Donbas to hear more about the humanitarian consequences of Russian-aggression in eastern Ukraine. The fighting only hurts people on both sides of line. We’re pushing to end conflict and call on Russia to respond. The people deserve peace. pic.twitter.com/EePNlzZeJx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 15 мая 2018 г.

В беседе с RT Цеков призвал относиться к заявлениям Волкера исходя из того, что они в принципе будут иметь некую антироссийскую составляющую, а также направленность против самопровозглашённых республик.

«Наш спецпредставитель Сурков вообще не делает заявлений, и, по всей видимости, это правильно, потому что работа тех, кто стремится к урегулированию конфликта в Донбассе, всё же должна проходить в тишине и с пониманием действий одной и другой стороны. А Волкер превратился в публичного человека, который считает, что он может публично оценивать всё, что происходит на востоке Украины, в самой Украине», — добавил Цеков.

Между тем парламентарий подчеркнул, что в действительности конфликт в Донбассе затягивает та сторона, которая его спровоцировала и которой это противостояние выгодно, а именно — Соединённые Штаты.

«В том, что конфликт на Украине продолжается в том числе в Донбассе, заинтересованы прежде всего США... Фактически они руками украинцев борются с Российской Федерацией... Мир на Украине не наступит до тех пор, пока в её дела будут самым непосредственным образом вмешиваться США и такие спецпредставители, как Волкер», — подытожил Цеков.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что конфликт на востоке Украины затягивают киевские власти, не желающие исполнять Минские соглашения. При этом заявление Волкера он связал с позицией Госдепа, который рассчитывает и дальше наращивать санкционное давление на Москву.

«Не исключаю, что перед Волкером стоит задача по созданию фейковых доказательств по якобы вмешательству России во внутриукраинские дела. Поэтому, возможно, в будущем последуют различные провокационные заявления со стороны этого спецпредставителя», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Соединённые Штаты воспринимают Украину как плацдарм противостояния с Россией, поэтому Вашингтон пытается всячески дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Надо сказать, что они имеют не только геополитические, но и вполне себе экономические интересы на территории Украины. Конечно, США желают сокращения сотрудничества между Россией и ЕС, а Украина играет важнейшую геополитическую роль в развёрнутом Вашингтоном противостоянии в отношении Москвы», — отметил Мезюхо.

Собеседник RT подчеркнул, что наступление мира в Донбассе возможно лишь при соблюдении Минских соглашений с обеих сторон. Однако на сегодняшний день Украина не готова соблюдать договорённости. Напротив, есть основания предполагать, что в преддверии выборов президент Пётр Порошенко может пойти на кратковременное обострение ситуации в Донбассе.

«Скорее всего, украинский лидер в ходе грядущей избирательной кампании частично ориентируется на украинское националистическое меньшинство. Украинские националисты всегда посещают избирательные участки и вообще активны в национальной украинской политике. В связи с этим говорить о скором мире в Донбассе не приходится, потому что, к сожалению, тема Донбасса, России и даже Крыма будет периодически всплывать в ходе грядущих на Украине кампаний по выборам президента и выборам народных депутатов», — резюмировал эксперт.

Противотанковой ракетой по санитарному автомобилю

Добавим, что, несмотря на согласованное Трёхсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе полное прекращение огня с 1 июля 2018 года, боевые действия не прекращаются. По данным ОБСЕ, в июле было зафиксировано порядка 15 тыс. нарушений режима тишины.

В ДНР сообщили, что в ночь с 6 на 7 августа украинские военные уничтожили санитарный автомобиль ДНР, выехавший на вызов к одной из местных жительниц в прифронтовой зоне. В результате погибли водитель и две женщины-фельдшера.

Представители ДНР подчеркнули, что санитарный автомобиль был маркирован красным крестом и двигался не скрываясь, с включёнными проблесковыми маячками и приборами освещения. Автомобиль был уничтожен противотанковой управляемой ракетой на подъезде к населённому пункту Набережное.

Власти самопровозглашённых республик призвали международные и правозащитные организации отреагировать на факт уничтожения украинскими военными медицинского автомобиля.