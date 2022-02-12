«Провокационные цели»: Лавров назвал пропагандистской кампанией заявления США о «вторжении» России на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развёрнута США и их союзниками с провокационными целями. Министр отметил, что такой подход поощряет киевские власти к саботажу Минских соглашений и попыткам силового решения проблемы Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в ведомстве, в ходе разговора министр подчеркнул, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развёрнута США и их союзниками с провокационными целями и поощряет киевские власти к саботажу Минских соглашений и попыткам силового решения проблемы Донбасса.

Лавров указал, что ответ Вашингтона и НАТО на переданные Москвой предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для России положения, «прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей».

«Эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — подчеркнули в ведомстве.

Лавров также указал на недопустимость действий, нарушающих обязательства о неделимости безопасности в Евроатлантическом регионе.

Как отметил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, Минские соглашения остаются единственной основой для урегулирования ситуации на Украине. Дипломат напомнил, что соглашения были утверждены Советом Безопасности ООН, в связи с чем являются частью международного права и обязательны к исполнению.

Полищук также выразил обеспокоенность тем, что запас оружия, предоставляемого Украине рядом западных стран, может в итоге уходить на чёрный рынок.

«По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как отметил накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу, военно-политическая обстановка на европейском континенте становится всё напряжённее. Министр предложил западным странам внести свой вклад в нормализацию обстановки в Европе и прекратить «напичкивание» оружием Украины.

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Ситуация на Украине

Россия приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине из опасений провокаций Киева или третьих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что около месяца назад западные СМИ распространили слухи о якобы осуществлённой «эвакуации» российских дипломатов с Украины. По мнению внешнеполитического ведомства, целью этих «вбросов» было «создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине».

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине, мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — пояснила Захарова.

При этом посольство и консульства РФ продолжат выполнение своих основных функций.

В субботу, 12 февраля, Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины. В сообщении ведомства в Twitter утверждается, что такое решение было принято из-за продолжающих появляться сообщений о якобы наращивании численности российских войск на границе с Украиной, что «указывает на возможность серьёзных военных действий».

В Госдепе также призвали граждан воздержаться от поездок на Украину, а уже находящимся там американцам рекомендовали немедленно покинуть страну. Кроме того, в Госдепе заявили, что с 13 февраля будет приостановлено оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.

МИД Германии также призвал граждан страны в кратчайшие сроки покинуть Украину, объяснив это «передвижением российских воинских частей у границ Украины».

С рекомендацией уехать с Украины ранее обратились к гражданам власти Великобритании, США, Австралии, Японии, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, Бельгии, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории.

Между тем издание Politico опубликовало материал, в котором со ссылкой на анонимный источник утверждается, будто президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой возможного «вторжения» России на Украину. При этом, по словам источников издания, нападению могут предшествовать «ракетные удары и кибератаки».

Напомним, накануне МИД России обратил внимание, что западные СМИ развернули беспрецедентную по масштабу дезинформационную кампанию по распространению фейков о якобы возможной «агрессии» России против Украины. В ведомстве пояснили, что это было сделано с целью дискредитировать требования России по гарантиям безопасности и оправдать геополитические цели Запада.

Между тем посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США стремятся повысить градус антироссийской пропагандистской кампании. Так дипломат прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, заявившего, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине.

По словам Антонова, подобные заявления имеют целью сформировать мнение о неминуемости «агрессии».

«Российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — подчеркнули в посольстве РФ в США.