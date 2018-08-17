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«Провокационные действия»: экипаж судна «Механик Погодин» заявил о попытках незаконного проникновения на борт

17 августа 2018, 12:09  •  61 • Украина
Команда танкера «Механик Погодин», заблокированного в украинском порту Херсон, предотвратила попытки незаконного проникновения на борт. Об этом говорится в заявлении оператора судна. Ранее сообщалось, что члены экипажа опасаются силового захвата танкера украинскими пограничниками. Формальным поводом для задержания стало включение судовладельца в санкционный список СНБО страны, однако официальных обоснований Киев так и не представил.
 
globallookpress.com © E705EH / fleetphoto.ru
 

Члены экипажа судна «Механик Погодин» заявили о предотвращении попыток проникновения на борт. Об этом сообщает оператор танкера — компания «В.Ф. Танкер». 

«16 августа в 13:30 группа из шести лиц, представившихся  сотрудниками Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив её цели и не предъявив документов. На судно группа допущена не была», — отмечает компания.

По предположению экипажа судна, со стороны украинских властных структур начались «провокационные действия с целью незаконного проникновения на судно».

Оператор также отметил, что после этого к «Механику Погодину» прибыла группа из 11 человек, представившихся «экологами». Отмечается, что это многократно превышает количество сотрудников, обычно направляемых для экологических проверок. Их также не допустили на судно из-за отсутствия юридических оснований.

По информации компании «В.Ф. Танкер», 17 августа по инициативе управления службы транспортной безопасности Украины на судно планирует прибыть инспекция портового контроля для проверки жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна», которая якобы поступила от одного из членов экипажа.

«Попытки незаконно проникнуть на судно, намерения группы лиц с сомнительными полномочиями провести проверки по анонимным жалобам и звонкам являются подтверждением, что причин для задержания теплохода «Механик Погодин» в порту нет. В связи с высокой вероятностью провокаций и с целью обеспечения незамедлительного отхода танкера в случае получения разрешения экипаж судна остаётся на борту», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что заблокированный в украинском порту экипаж танкера опасается, что украинские власти могут предпринять попытку силового захвата судна.

«Экипаж судна «Механик Погодин» опасается силового захвата. Вот уже пять дней экипаж судна и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти так и не могут представить перечень претензий к судну или судовладельцу», — передаёт оператор судна.

При этом капитан «Механика Погодина» Михаил Замятин постоянно получает информацию от администрации порта, что украинские ведомства якобы имеют претензии к судну. В день прибытия их предъявили в СБУ, а три дня спустя — в таможенной службе. 14 августа претензии к судну поступили от пограничной службы Украины. При этом ни одно из ведомств в ответ на просьбу капитана не выслало перечень нарушений.

«Всё это свидетельствует о мучительном поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна», — отмечается в заявлении компании «В.Ф. Танкер».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после задержания судна обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой проверить экипаж и при необходимости оказать гуманитарную и медицинскую помощь.

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Позднее пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов подтвердил, что все 12 моряков не сходили на берег. Он уточнил, что члены экипажа не встречались с российским консулом, подчеркнув, что на борту есть всё необходимое.

«У них есть продукты, вода и медикаменты. К морякам пока претензий нет. Ни административных, ни уголовных», — добавил он.

Российский танкер «Михаил Погодин» был задержан в порту Херсон при выполнении перевозки по заказу канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. 10 августа. На борту судна находятся 12 членов экипажа — все они российские граждане.

На следующий день после задержания постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что судно могут арестовать. По его словам, Служба безопасности Украины, задокументировав судно, выяснила, что оно принадлежит компании, включённой в санкционный список СНБО страны.

«Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся», — сказал Бабин.

Между тем капитан судна Михаил Замятин сообщил, что на момент захода в акваторию порта у танкера было разрешение, полученное в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины. Капитан также отметил, что о намерении судна войти в порт Херсон все необходимые службы были заранее уведомлены — сообщение было отправлено за трое суток до прибытия в порт.

Тем не менее госорганы Украины так и не предоставили официальных пояснений об основаниях для задержания российского танкера в порту Херсон. Как сообщает ТАСС, СБУ и в Госпогранслужбе Украины отказались комментировать ситуацию. Отмечается, что судебных решений об аресте танкера до сих пор принято не было.

«Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено. Жалобы на бездействие госорганов от лица судовладельца были направлены в пограничные и таможенные службы, в администрацию (капитану) порта», — добавили в компании.

«Пиратские захваты»

В марте 2018 года украинскими пограничниками было задержано российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью российскими моряками на борту. Киевские власти считают их гражданами Украины. В настоящее время капитану судна грозит тюремное заключение, девять членов экипажа получили штраф и лишь два моряка смогли вернуться в Крым.

  • globallookpress.com
  • © dpsu.gov. ua
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после встречи с семьями моряков экипажа «Норд» обратилась к международным организациям с просьбой помочь освободить экипаж.

«Прошу власти Украины, международные организации, СМИ, всех неравнодушных людей в России и по всему миру помочь освободить наших сограждан и вернуть их к своим родным и близким», — передает РИА Новости слова Москальковой.

В связи с рисками задержаний российских судов МИД РФ выпустил предупреждения для российских торговых судовых компаний.

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — говорится в сообщении.

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