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Провокационная демонстрация силы: Над Балтийским морем перехвачены бомбардировщики США
05 марта 2021, 05:00 • 65 • В мире
Провокационной демонстрацией силы назвали полёты двух бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США представители Национального центра управления обороной РФ. Американские воздушные боемашины были задержаны над Балтийским морем русским истребителем Су-27.
План перехват совершён российским истребителем Су-27 двух бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США, которые совершали полёт над Балтийским морем. Представители Национального центра управления обороной Российской Федерации назвали полёты американских лётчиков провокационной демонстрацией силы.
Русские лётчики истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США.
Российский истребитель сопровождал американского "стратега" на всём протяжении полёта, пока то не покинул акваторию Балтики. Нарушения российской границы допущено не было.
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