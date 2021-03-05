Провокационная демонстрация силы: Над Балтийским морем перехвачены бомбардировщики США

Провокационной демонстрацией силы назвали полёты двух бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США представители Национального центра управления обороной РФ. Американские воздушные боемашины были задержаны над Балтийским морем русским истребителем Су-27.

План перехват совершён российским истребителем Су-27 двух бомбардировщиков В-1В Lancer ВВС США, которые совершали полёт над Балтийским морем. Представители Национального центра управления обороной Российской Федерации назвали полёты американских лётчиков провокационной демонстрацией силы.

Русские лётчики истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США.

Российский истребитель сопровождал американского "стратега" на всём протяжении полёта, пока то не покинул акваторию Балтики. Нарушения российской границы допущено не было.