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Провокации в Чёрном море: Какие ещё "сюрпризы" готовит НАТО

03 июля 2021, 01:45  •  68 • Политика
Каких ещё провокаций ждать в Чёрном море? Политолог Корнилов разложил по полочкам ситуацию вокруг учений НАТО рядом с Крымом.
Истинную цель учений НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море можно выразить одной фразой: "Ткнуть палкой русского медведя". Такого мнения придерживается политолог Владимир Корнилов после двух провокаций у берегов Крыма.
Он указывает, что в НАТО нисколько не скрывают направленности манёвров. Так, офицеры британского эсминца Defender прямо заявляют, что своей провокацией пытались доказать, что Чёрное море "не принадлежит России".
Однако, судя по реакции СМИ и аналитиков, провокации НАТО были встречены с большим опасением, отмечает Корнилов. Особенно отличилась британская пресса. В последние годы она никогда публично не подвергала сомнению заявления своего правительства и спецслужб. А в этот раз британские СМИ не только с осторожностью комментировали действия королевского флота, но даже откровенно критиковали.
Но самый верный признак внутренней фронды против черноморской авантюры Лондона - это те утечки, которые происходят вокруг неё. В прессу было слито "особое мнение" главы МИД Доминика Рааба, который предупреждал военных о рисках авантюры у берегов Крыма,
- отмечает Владимир Корнилов
И апофеозом всего этого стали якобы забытые на автобусной остановке секретные документы Минобороны Британии о планировании той самой провокации. Особо примечательно, что файлы тут же опубликовала Би-би-си, которая крайне лояльна к правительству.
То есть кто-то в высших кругах очень хотел, чтобы эти бумаги, свидетельствующие о сознательной провокации британских военных в Чёрном море, стали достоянием гласности,
- пояснил суть происходящего эксперт.
При этом похожая история развивается в Нидерландах, где местная пресса также очень осторожно пишет о провокации голландского корабля. А газета NRC, всегда критиковавшая Москву и Пекин, вообще вышла с разгромной статьёй против провокаций, которые НАТО готовит в отношении Китая.
Эти сигналы настраивают на определённый оптимизм. Риск возникновения третьей мировой войны всё-таки отрезвляет некоторые горячие головы,
- резюмирует Владимир Корнилов в статье для РИА Новости.

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