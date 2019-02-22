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Провокации США против Венесуэлы поможет украинское госпредприятие "Антонов" – Захарова

22 февраля 2019, 17:54  •  97 • Политика
США перебрасывают спецназ и технику к границам Венесуэлы, планируя при этом закупить для венесуэльской оппозиции крупную партию оружия в стране Восточной Европы. В готовящейся провокации США поможет украинское госпредприятие "Антонов", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Подготовка провокации ведется Вашингтоном по всем правилам боевой науки, отметила она.
По ее словам, США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции. Имеются в виду крупнокалиберные пулеметы, подствольные и автоматические гранатометы, переносные ЗРК, которые представители США планируют закупить в "одной из восточноевропейских стран", уточнила Захарова.
Доставить груз оружия в Венесуэлу собираются в начале марта через территорию соседнего с Венесуэлой государства транспортными самолетами международной экспедиторской компании, пояснила представитель МИД.
В этой неприглядной истории, по словам Захаровой, прослеживается и след Украины. В частности, организаторы провокации собираются использовать украинское госпредприятие "Антонов", сказала она.

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