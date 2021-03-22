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Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 00:20 • 256 • Политика
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, как командир Вооружённых сил Украины (ВСУ) устроил разбирательство с бойцами-бунтарями. Те провокации совершать отказываются, а некоторые – дезертируют.
Осадчий рассказал, что воевать массово отказались бойцы оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ.
"Отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", - пояснил представитель Луганской народной республики.
Он отметил, что ранее украинские военные не захотели оборудовать позиции в городе Счастье. Они испугались, что подорвутся на минах, которые установили там ранее. Этот отказ заставил командира 14-ой бригады ВСУ Сергея Войченко прибыть на отдельные позиции и устроить разбирательство. По словам Осадчего, целью была также замена личного состава.
Стало известно о факте дезертирства двух украинских военных. На линии соприкосновения в Донбассе они покинули занимаемую позицию в посёлке городского типа Новотошковское. С собой у дезертиров было оружие. Объявлен план "Перехват".
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