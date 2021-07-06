Провокации "Вкусвилл" нашли объяснение: "Вот совпадение!"

Провокации "Вкусвилл" нашли объяснение. Анна Шафран напомнила, что компания планировала разместить свои акции на фондовой бирже Nasdaq. Между тем эта структура выступала с предложением ввести гендерные квоты: "Вот совпадение!".

На сайте "Вкусвилл" была опубликована рекламная статья, озаглавленная "Рецепты семейного счастья", в которой, в частности, приводилась история так называемой семьи, состоявшей из четырёх женщин - разумеется, веганок, напомнила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде.

В состав этой "семьи" входят некто под кличкой "матриарх", её половая партнерша или, как говорят в этой среде, "партнёрка" и две совершеннолетние дочери одной из них.

Реклама с ними вышла, несмотря на то, что, согласно обновлённой Конституции, семья в России - это союз мужчины и женщины. После волны действительно массового возмущения руководство компании убрало материал с сайта и выпустило заявление с извинениями.

Ведущая "Первого русского" предположила, что именно катастрофическая неуместность рекламы нетрадиционных сексуальных отношений на сайте продуктового магазина и вызвала настолько серьёзное недовольство людей.

Очень сложно поверить в то, что публикация на сайте прошла незамеченной руководством "Вкусвилл". Даже если оно действительно изначально было не курсе и это самодеятельность менеджеров среднего звена, то отреагировать начальство должно было сразу же, после первых возмущённых комментариев.

Поскольку реклама нетрадиционных отношений была удалена не сразу, вывод простой - топ-менеджеры были в курсе, и эта публикация им зачем-то была нужна, считает Шафран.

Она обратила внимание, что ещё два года назад появилась информация о том, что компания намерена разместить свои акции на фондовой бирже Nasdaq.