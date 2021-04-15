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Провокации прекратить, злонамеренное поведение отменить: Посла России вызвали в британский МИД

15 апреля 2021, 21:05  •  95 • Политика
Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД. Форин-офис опубликовал официальное заявление. Представителю России предъявили сразу несколько претензий, но настаивать стали на старом: провокации прекратить, злонамеренное поведение изменить.
Великобритания выразила глубокую обеспокоенность по поводу "злонамеренной деятельности" России. В числе прочего речь идёт о кибервторжениях, а также вмешательстве в демократические процессы и наращивании военной мощи неподалёку от границы с Украиной. В заявлении также упоминается "незаконно аннексированный Крым".
Представитель министерства иностранных дел и по делам Содружества сэр Филип Бартон выразил поддержку объявленным президентом США действиям, которые, по мнению Британии, стали ответом на недавние действия России. Речь идёт о кибератаке на SolarWinds, за которой якобы стояли русские спецслужбы.
Посла России в Лондоне поставили в известность, что Соединённое Королевство будет и дальше контактировать с союзниками с целью противодействовать "злонамеренным операциям русских спецслужб".
Филип Бартон также в беседе с послом выразил обеспокоенность Великобритании стягиванием войск России к границе с Украиной, а также "незаконным аннексированием Крыма".
"Эти действия опасны и дестабилизируют. России необходимо прекратить свои провокации и снизить напряжённость в соответствии со своими международными обязательствами", - сказано в заявлении Форин-офиса.

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