Провокаторы устроили "настоящий цирк с конями" на избирательном участке в Москве - источник

Голосование в Москве прошло не без приключений. Провокаторы устроили "настоящий цирк с конями" на одном из избирательных участков, на место пришлось вызвать полицию, сообщили источники.

Провокаторы устроили скандал в Южнопортовом районе Москвы в УИК №1654. На место пришлось вызвать полицию. Очевидно, затеявшим скандал нужна была "красивая картинка".

Источник рассказывает, что провокаторов доставили в отделение, чтобы оформить протоколы о совершённом нарушении - по статье 5.69 КоАП России ("вмешательство в работу избирательной комиссии") и ст. 141 УК России ("воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Личности дебоширов известны.

Члены ТИК Александр Коваленко и Владислав Околышев два часа кошмарили членов участковой комиссии - устроили настоящий цирк с конями, криками, улюлюканьем и матерщиной. Мужчин пытались урезонить, взывали к их совести, просили, чтобы они перестали срывать выборы и мешать избирателям, - рассказал источник.

Более того, во время задержания Коваленко и Околышева кандидат в Госдуму от партии "Яблоко" Глеб Туманов схватил заявление о надомном голосовании и попытался сбежать. Но и он был задержан. Украденный документ у Туманова забрали. По всей видимости, и в случае Туманова может последовать наказание.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта. Представители "Яблока" показали себя не лучшим образом, о чём мы рассказывали ранее.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендуют около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.