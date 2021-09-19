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Провокаторы устроили "настоящий цирк с конями" на избирательном участке в Москве - источник

19 сентября 2021, 23:50  •  123 • Политика
Голосование в Москве прошло не без приключений. Провокаторы устроили "настоящий цирк с конями" на одном из избирательных участков, на место пришлось вызвать полицию, сообщили источники.
Провокаторы устроили скандал в Южнопортовом районе Москвы в УИК №1654. На место пришлось вызвать полицию. Очевидно, затеявшим скандал нужна была "красивая картинка".
Источник рассказывает, что провокаторов доставили в отделение, чтобы оформить протоколы о совершённом нарушении - по статье 5.69 КоАП России ("вмешательство в работу избирательной комиссии") и ст. 141 УК России ("воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"). Личности дебоширов известны.
Члены ТИК Александр Коваленко и Владислав Околышев два часа кошмарили членов участковой комиссии - устроили настоящий цирк с конями, криками, улюлюканьем и матерщиной. Мужчин пытались урезонить, взывали к их совести, просили, чтобы они перестали срывать выборы и мешать избирателям, - рассказал источник.
Более того, во время задержания Коваленко и Околышева кандидат в Госдуму от партии "Яблоко" Глеб Туманов схватил заявление о надомном голосовании и попытался сбежать. Но и он был задержан. Украденный документ у Туманова забрали. По всей видимости, и в случае Туманова может последовать наказание.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта. Представители "Яблока" показали себя не лучшим образом, о чём мы рассказывали ранее.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендуют около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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