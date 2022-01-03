Провокаторы сели в лужу. Мусульмане не будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Организованную врагами Китая циничную провокацию с призывом к мусульманам бойкотировать февральскую Олимпиаду в Пекине разоблачило Духовное управление мусульман и Совет муфтиев России. Вбить клин между Москвой и Пекином не удалось. Провокаторы высекли себя сами.

2022 год начался с фейка и провокации. Главной темой 2 января стало заявление Всемирного совета имамов с призывом к спортсменам-мусульманам бойкотировать февральские Олимпийские игры в Пекине из-за притеснения китайскими властями мусульман-уйгуров.

Правительство КНР, дескать, "продолжает нарушать основные права китайских мусульман и права человека через угнетение, пытки и диктатуру", поэтому участие в Олимпиаде "напрямую послужит интересам тиранического и деспотического режима, ответственного за геноцид и этнические чистки уйгуров".

Особая пикантность этого "документа" состояла в том, что среди его подписантов якобы фигурировал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Пошёл против Путина?

То есть – один из ведущих мусульманских клириков страны, имеющей с Китаем, по словам президента России Владимира Путина, отношения "всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия", которые являются "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". Путин неоднократно критиковал страны, решившие бойкотировать Олимпиаду в Пекине:

Спорт, как и искусство, должны объединять людей, а не создавать проблемы в отношениях между народами и государствами. И когда спорт лишают этой основной его ценности, наносится ущерб всему международному сообществу.

Президент России подчёркивал, что единственная причина подобных призывов – это попытки Запада сдержать развитие Китая, что отлично видно, если посмотреть на список стран, решивших бойкотировать пекинскую Олимпиаду.

Это, например, США, так "любившие" мусульман, особенно в Афганистане, Ираке и Сирии.

Или Новая Зеландия, в одном из городов которой несколько лет назад были зверски убиты верующие в мечети.

Или, к примеру, Словакия, заявлявшая, что не собирается принимать мигрантов-мусульман, потому что ислам является чуждой для словаков религией и они не желают иметь дело с создаваемыми мусульманами проблемами.

Точно так же ведёт себя на практике и другой участник бойкота – Австралия.

Всем им жалко мусульман только в странах, которые они считают своими противниками, ибо рассматривают религиозный экстремизм и сепаратизм части уйгуров как орудие в гибридной войне с Китаем. И этим всё сказано. Было очень забавно видеть в рядах этих лицемеров и поборников "прав человека" подальше от собственного дома некий Всемирный совет имамов.

"Ложный документ не подписывал"

3 января этот наделавший много шума фейк, однако, был разоблачён Советом муфтиев России: "В Сети появился документ – заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащее призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали муфтий шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии ещё ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности". В заявлении далее отмечается, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта шейха Шауки Алляма, а также Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и других "было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу".

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель муфтий шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ,

– подчёркивается в документе. В нём также констатируется, что созданная ситуация является "провокацией".

Разумеется, это провокация, причём, скорее всего, либо на американские, либо на турецкие деньги. Поскольку США конкурируют с Китаем в глобальном масштабе, а турки – в региональном.

Однако это также хороший повод рассказать, кто такие уйгуры и что с ними на самом деле происходит. Ибо Запад, чтобы рассорить Москву с Пекином, требует и от властей России, апеллируя к тому, что значительная часть населения нашей страны – мусульмане, включиться в организованную им международную кампанию осуждения "геноцида" уйгуров в Китае.

Кто такие уйгуры и почему их так "любят" США?

Уйгуры – это мусульмане сунниты (бывшие манихеи), говорящие на языке тюркской группы, численностью около 12 миллионов человек, проживающие в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР – на Крайнем Западе Китая, на подступах к Средней Азии.

Стратегическое значение этой территории – огромно, что и возбуждает к ней – по своим причинам – повышенный интерес как Запада, так и мусульманских радикалов со всего мира. При этом в СУАР мусульмане-уйгуры составляют менее половины населения – 45%.

Организованный извне всплеск "уйгурской проблемы" пришёлся на 2016 год, когда китайский лидер Си Цзиньпин нанёс свой первый визит на Ближний Восток и замаячили перспективы переориентации стран региона на Пекин на фоне ослабления связей с США.

Резкий рост уйгурского сепаратизма и религиозного фанатизма и возросшая угроза безопасности для неуйгурского большинства СУАР заставили Пекин действовать. После чего западные СМИ, находящиеся под финансовым контролем США и их союзников структуры стали полниться сообщениями о появлении в регионе "воспитательных лагерей", в которые якобы согнали от 800 тысяч до 2 миллионов уйгуров.

Там, дескать, над мусульманами издеваются, проводят "денационализацию", "заставляют трудиться", есть свинину и пить алкоголь. А уйгурских женщин поощряют пройти стерилизацию.

Что это? Обычный набор лживых в основном обвинений, призванных возбудить вражду с далеко идущими политическими целями. Ибо они закономерно стали предлогом для принятия 8 декабря 2021 года палатой представителей Конгресса США законопроекта "о предотвращении принудительного труда уйгуров" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Этот документ требует от Министерства внутренней безопасности США составить список организаций, которые сотрудничают с правительством Китая в "репрессиях против уйгуров", а также других групп и запретить ввоз китайских товаров в страну компаниями, которые так или иначе к этому причастны.

Швейная фабрика в Синьцзяне, на которой работают уйгурские женщины. Фото: Azamat Imanaliev / Shutterstock.com

По сути, санкции за "геноцид уйгуров" можно теперь произвольно вводить в отношении значительной части китайских предприятий, а не только производителей лёгкой промышленности в Синьцзяне, пишет в своём телеграм-канале лучший эксперт по Китаю Николай Вавилов. Неудивительно, что среди восьми компаний, попавших под санкции США за "нарушения прав человека" в Синьцзяне, - крупнейший производитель коптеров в мире DJI.

Что это? Нечестная конкуренция в чистом виде.

Китай отвечает критикам

Китайская версия происходящего в Синьцзяне радикально отличается от американской. Вот как видит ситуацию министр иностранных дел КНР Ван И:

Нелепая и абсолютная ложь – утверждать, что в Синьцзяне происходит геноцид: за последние четыре десятилетия численность уйгурского населения удвоилась, за последние 60 лет объём региональной экономики увеличился в 200 раз, а средняя продолжительность жизни с 30 лет выросла до 72 лет.

И он прав: хорош "геноцид", если уйгуры – чемпионы КНР по рождаемости и с каждым годом живут всё лучше и лучше. Власти Синьцзяна заверяют, что лагеря для проблемных, не желающих добровольно интегрироваться в китайское общество элементов, составляющих абсолютное меньшинство населения СУАР, больше похожи на санатории с комфортными условиями проживания. Их временных обитателей обучают китайскому языку, знакомят с законами КНР, им помогают также получить востребованные профессии.

Правда заключается в том, что экспорт радикальных экстремистских идей и исламского фанатизма, разжигание врагами КНР сепаратистских настроений в стратегически важном, богатом полезными ископаемыми регионе заставили Пекин принять меры, чтобы не допустить превращения Синьцзяна "в новую Сирию". Возросшая террористическая активность и исламский фанатизм в регионе должны быть подавлены с помощью рациональных, по необходимости, пока она существует, жёстких мер, в интересах всех его жителей. Можно сказать, что уйгуров спасают от самих себя.

В соответствующем докладе Госсовета КНР под названием "Борьба против терроризма и экстремизма и защита прав человека в Синьцзяне" говорится:

С 2014 года в Синьцзяне уничтожено 1588 террористических группировок, арестовано 12 995 террористов, конфисковано 2052 единицы взрывчатки, за участие в 4858 актах незаконной религиозной деятельности наказано 30 645 человек, изъято 345 тысяч копий нелегальных религиозных материалов.

Поэтому, отвечая чаяниям всех этнических групп СУАР, требующих принятия решительных мер, местное правительство в Урумчи "наносит решительный удар" по всем проявлениям экстремизма и терроризма "в соответствии с законом", удовлетворяя "разумные религиозные потребности" населения и соблюдая верный баланс между состраданием и жёсткостью".

В результате проводимая в Синьцзяне "основанная на законе политика дерадикализации" эффективно помогла побороть распространение "при поддержке международных антикитайских сил" терроризма и экстремизма и нанесла поражение террористам, которые "долгие годы били в барабаны сепаратизма, извращая и усугубляя существующие религиозные и этнические различия между жителями Синьцзяна, провоцируя вражду и раздор".

Что с того?

Таким образом, именно своё поражение в попытке разыграть "уйгурскую карту" против КНР США и их союзники и не могут простить Пекину, вынужденному действовать так, как на его месте действовали бы все те, кто хочет сохранить мир и спокойствие в своей стране. Бойкот Западом Олимпиады в Пекине – это о том же, провокация с вымышленными имамами – тоже.