Провокаторы "беломайдана" пустили в ход детоубийц

Скандал вокруг пострадавшей участницы протестов прогремел на всю Белоруссию. Telegram-канал Nexta сообщил, что Полину задержали во время очередного митинга, после чего доставили в отделение милиции и там избили. Сотрудник правоохранительных органов якобы ударил задержанную по животу, после чего у неё начались сильные боли, а через некоторое время девушка узнала, что потеряла ребёнка.

Однако, по информации Telegram-канала "Жёлтые сливы", Полина сама прервала беременность, совершив аборт. Причём эту операцию за последний год она совершала дважды. Никакого избиения в участке и последующей срочной операции не было.

Скриншот: Telegram/Жёлтые сливы

Блогер Никола Саваничи, в свою очередь, напомнил слова лидеров Nexta, которые в интервью Юрию Дудю признались, что "в информационной войне все средства хороши". Никакого опровержения скандальный Telegram-канал до сих пор не дал.

Это уже не первый случай, когда протестующие пускают в ход фейки. Ранее сообщалось, что белорусский ОМОН якобы избил маленькую девочку. Этот вброс впоследствии опроверг отец ребёнка, который заявил, что никто его дочь не трогал.