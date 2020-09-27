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Провокаторы "беломайдана" пустили в ход детоубийц

27 сентября 2020, 12:10  •  140 • Политика
История про беременную девушку, которая во время протестов была избита силовиками и потеряла ребёнка, оказалась фейком. Полина (имя участницы протестов изменено) действительно лишилась ребёнка, но сделала это осознанно - в абортарии.
Скандал вокруг пострадавшей участницы протестов прогремел на всю Белоруссию. Telegram-канал Nexta сообщил, что Полину задержали во время очередного митинга, после чего доставили в отделение милиции и там избили. Сотрудник правоохранительных органов якобы ударил задержанную по животу, после чего у неё начались сильные боли, а через некоторое время девушка узнала, что потеряла ребёнка.
Однако, по информации Telegram-канала "Жёлтые сливы", Полина сама прервала беременность, совершив аборт. Причём эту операцию за последний год она совершала дважды. Никакого избиения в участке и последующей срочной операции не было.
Скриншот: Telegram/Жёлтые сливы
Блогер Никола Саваничи, в свою очередь, напомнил слова лидеров Nexta, которые в интервью Юрию Дудю признались, что "в информационной войне все средства хороши". Никакого опровержения скандальный Telegram-канал до сих пор не дал.
Это уже не первый случай, когда протестующие пускают в ход фейки. Ранее сообщалось, что белорусский ОМОН якобы избил маленькую девочку. Этот вброс впоследствии опроверг отец ребёнка, который заявил, что никто его дочь не трогал.

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