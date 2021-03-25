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Провокаторы попытаются дискредитировать выборы в России

25 марта 2021, 21:50  •  84 • Политика
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Эксперты предупредили россиян о возможных эксцессах
Задействованные в организации выборного процесса на территории России эксперты должны оперативно реагировать на появление любых сведений о мероприятии и предоставлять гражданам достоверную информацию о ходе процесса. Об этом объявили участники обсуждения, посвященного грядущим выборам.
Одной из главных задач специалистов по выборам является обеспечение доверия граждан к данному процессу. Об этом напомнил профессор МГУ Игорь Кузнецов. Политический эксперт подчеркнул, что попытки дискредитировать выборный процесс могут стать способом вмешательства извне в дела нашего государства.
В свою очередь, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев отметил, что профильные специалисты должны участвовать во всех этапах избирательной кампании. В самом начале к процессу подключаются электоральные юристы. При этом самое главное – обеспечить нормальное течение событий в период самого голосования.
Как добавил эксперт Владимир Шаповалов, нападки на легитимность выборов еще до подведения итогов станут одним из проявлений внешней атаки на избирательную систему России.

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