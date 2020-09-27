Провокаторы перешли на киберпротест. Хакеры подменили "картинку" белорусским телеканалам

В субботу вечером телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" неожиданно начали транслировать видеоролики столкновений протестующих с ОМОНом, которые выкладывают у себя различные Telegram-каналы, освещающие протесты. Отметим, что на данный момент официальный сайт "Белтелерадиокомпании" не работает.

Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Белоруссии с начала августа, когда сторонники проигравшего на президентских выборах кандидата Светланы Тихановской заявили о несогласии с результатами голосования. Сама Тихановская сбежала в Литву, где объявила себя национальным лидером Белоруссии. Сегодня она называет себя "единственным политическим лидером Белоруссии, избранным народом", и призывает силовиков не исполнять приказы руководства страны.

Переизбравшийся на новый срок президент Александр Лукашенко, который недавно вступил в должность, пройдя процедуру инаугурации, заявлял, что белорусский майдан активно поддерживается, координируется и финансируется западными странами. В частности, он указывал на Польшу, которая, по его словам, хочет "забрать" себе Гродненскую область.