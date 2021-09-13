«Проводятся следственные действия»: задержан подозреваемый по делу об отравлении семьи арбузами

В Москве задержали 39-летнего сотрудника компании, которая проводила дезинсекцию в магазине «Магнит». По версии следователей, он нарушил меры безопасности и ядохимикаты попали на арбуз, которым впоследствии отравились жильцы дома на Совхозной улице. В результате умерли 15-летняя девушка и её бабушка. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в арбузе было обнаружено вещество для дезинсекции.

В деле о гибели бабушки с внучкой после отравления арбузом появился первый подозреваемый. Как сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, это сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице.

«В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — уточнила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Экспертиза нашла причину

Ранее стали известны результаты экспертизы, которые провели специалисты Роспотребнадзора после сообщений о смерти нескольких жителей дома №16 на Совхозной улице. Они проверили продукты из квартиры, где проживали погибшие, а также из магазина, где был куплен арбуз. В итоге в арбузах были обнаружены следы средства для дезинсекции.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщали СМИ, речь идёт о цигатрине — за несколько дней до трагедии, 7 сентября, в магазине проводили плановую дезинфекцию, травили тараканов. Тогда, предположительно, яд мог попасть на продукты.

«Если дезинсекторы были не слишком аккуратны, отрава могла попасть на продукты, и не только на арбузы», — сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Основные симптомы отравления цигатрином совпадают с недомоганиями, на которые жаловались пострадавшие: тремор, головная боль, судороги, нарушение дыхания, снижение мышечного тонуса и т.д.

Серия отравлений

Как ранее сообщал RT, на прошлой неделе Москву потрясли новости об отравлении нескольких жителей Люблино.

Утром 9 сентября в скорую помощь обратилась семья Ефремовых — 15-летня дочь, её мама и бабушка. Все жаловались на одинаковые симптомы — тошноту, рвоту и сильную слабость. Сначала их не стали госпитализировать, однако после того, как самочувствие больных ухудшилось, их увезли в реанимацию.

Бабушка и ее несовершеннолетняя внучка вскоре скончались, мать удалось спасти.

В качестве причины смерти назвали полиорганную недостаточность — у погибших последовательно отказали внутренние органы.

Вся семья, кроме отца, которые не пострадал, накануне ела арбуз, купленный в «Магните», поэтому отравление стало основной версией. В торговой сети сразу заявили, что продукты сети проходили надлежащую проверку.

«Магнит» идентифицировал партию арбузов, которые были в продаже в магазине на Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности», — заявили в пресс-службе сети магазинов. Тем не менее всю партию арбузов сняли с продажи до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сам магазин, по сообщениям СМИ, вскоре опечатали правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Дело поставили на контроль

В пятницу и субботу из того же дома госпитализировали ещё ряд жителей со схожими жалобами, причём не все из них ели арбузы. После этого дом стали тщательно проверять, отрабатывая все версии.

«Проведённые исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Сейчас инцидент расследуют правоохранительные органы. По поручению прокуратуры Москвы Люблинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

«Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», —говорится в сообщении ведомства.