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«Проводятся следственные действия»: ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

05 июля 2019, 14:54  •  112 • В России
Сотрудники ФСБ задержали россиянина Александра Воробьёва по подозрению в совершении государственной измены. Сообщается, что задержание произошло 4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 275 УК РФ. Других подробностей относительно рода деятельности подозреваемого или обстоятельств произошедшего пока не приводится. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы заявили, что ФСБ просит арестовать Воробьёва. Заседание, на котором будет избрана мера пресечения, состоится 5 июля.
 
РИА Новости
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ Александра Воробьёва, подозреваемого в совершении государственной измены. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержание произошло 4 июля 2019 года в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Каких-либо подробностей обстоятельств задержания Воробьёва, а также информации касательно рода его деятельности пока не сообщается. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.

Вместе с тем в пресс-службе Лефортовского суда Москвы рассказали ТАСС, что Федеральная служба безопасности просит арестовать подозреваемого в государственной измене. Заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 5 июля.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрено Лефортовским судом в 15:00 мск в пятницу», — заявил собеседник агентства.

Отметим, что статья 275 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно нормативным актам, под госизменой подразумеваются совершённые гражданином РФ шпионаж и выдача иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Эти сведения подозреваемый может получить в ходе прохождения службы, а также на работе или учёбе.

Кроме того, под госизменой подразумевается оказание финансовой, материально-технической, консультационной и иной помощи иностранному государству или иноагенту в деятельности, которая направлена против безопасности Российской Федерации.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Это не первый судебный процесс по статье «Государственная измена», о котором стало известно в последнее время. Так, 2 июля тот же Лефортовский суд Москвы санкционировал арест до 24 августа 2019 года Сергея Викторовича Петушкова. Его дело проходит под грифом «секретно», поэтому какие-либо подробности не разглашаются.

В начале июня на два месяца был арестован учёный Роман Ковалёв — фигурант уголовного дела о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Сообщается, что кандидат физико-математических наук Ковалёв занимает должность заместителя завкафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ). По данным источника Интерфакса, его подозревают в передаче за рубеж информации об исследованиях технологий двойного назначения.

По словам собеседника агентства, Ковалёв, не имея доступа к государственной тайне, мог заниматься исследованиями газодинамики и гиперзвуковых технологий, передавая их результаты в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики. Почти год назад по подозрению в госизмене за передачу секретных данных этому институту был задержан Кудрявцев.

По словам адвоката обвиняемого Евгения Смирнова, ЦНИИмаш сотрудничал с Фон Кармановским научным институтом в рамках утверждённого на уровне правительства РФ соглашения. В частности, исследования велись в рамках европейской программы грантов на космические исследования FP7-SPACE.

Комментируя расследование в отношении Кудрявцева и других фигурантов, в «Роскосмосе» сообщали, что органы следствия проверяют события 2013 года.

В середине мая сообщалось, что обвиняемый в госизмене 75-летний Виктор Кудрявцев был переведён в Городскую клиническую больницу им. А.К. Ерамишанцева «для проведения комплексного обследования и медицинского освидетельствования на основании поданного им заявления». При этом 4 июня Мосгорсуд продлил содержание учёного под стражей в СИЗО до 20 июля.

В первые месяцы 2019 года российские судебные органы приговорили к длительным срокам заключения четверых фигурантов дел о государственной измене. Так, в феврале Московский окружной военный суд осудил бывшего полковника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова на 22 года колонии строгого режима, а экс-сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов получил 14 лет заключения. Позднее, в начале апреля по этому же делу были осуждены бизнесмен Георгий Фомченков (на семь лет) и бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (на шесть лет).

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — комментировал ход дела один из собеседников Интерфакса.

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