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«Проводятся массовые проверки»: в Оренбуржье после употребления суррогатного алкоголя скончались 17 человек

08 октября 2021, 13:45  •  168 • В России
В Оренбургской области 17 человек погибли после употребления суррогатного алкоголя, ещё 16 находятся в медучреждениях региона. Как заявили в областном Минздраве, в их крови обнаружен чистый метанол, а в ряде случаев его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. В Оренбуржье проводятся проверки точек продажи алкогольной продукции, также местных жителей призывают отказаться от употребления спиртных напитков до выяснения всех деталей случившегося. При этом в регионе уже задержали троих человек, подозреваемых в причастности к производству и сбыту контрафакта. Возбуждены уголовные дела.
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

Число погибших в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 17. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. При этом ещё 16 человек госпитализированы.

«Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола — смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы», — говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора — министра здравоохранения области Татьяну Савинову.

Она отметила, что на востоке региона работает бригада лучших наркологов и реаниматологов. Вдобавок, власти мобилизовали все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, к работе готова санавиация. По её словам, после употребления суррогатного алкоголя от момента ухудшения самочувствия до летального исхода в некоторых случаях проходит не больше часа.

«Поэтому сейчас все силы муниципальных образований должны быть брошены на подворовой обход населения, особенно социально неблагополучных семей. Важно провести массовое и адресное информирование жителей об опасности приобретения и употребления алкоголя сомнительного качества и неизвестного происхождения», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В медицинском оперативном штабе также рассказали о появлении нового очага отравлений метанолом в Адамовском районе: «Медицинские работники на востоке собирают списки всех, кто вчера мог употреблять алкоголь вместе с погибшими или отдельно, чтобы их доставить в лечебные учреждения и провести антидотную терапию».

Ранее были зафиксированы случаи отравлений в Яненском и Домбаровском районах.

Накануне в регионе был создан оперативный медицинский штаб из-за ситуации, связанной с отравлением жителей Восточного Оренбуржья суррогатной алкогольной продукцией. Татьяна Савинова экстренно провела видеоселекторное совещание с главными врачами медучреждений в этих районах. Кроме того, губернатор Денис Паслер призвал жителей Оренбургской области воздержаться от приобретения алкоголя.

«Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт, и до результатов проверок употребление алкоголя опасно для жизни», — говорил он.

Добавим, что на данный момент Следственным комитетом возбуждены пять уголовных дел (все они объединены в одно производство) по статьям «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершённые в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершённые в крупном размере».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое человек.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Данный гражданин задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы посёлка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим», — говорится в сообщении ведомства.

  • Пресечение сбыта контрафактной алкогольной продукции в Орске

Кроме того, следователи совместно с полицейскими установили склад, с которого осуществлялся сбыт контрафактной алкогольной продукции. Он находится на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. При обыске было изъято 1279 стеклянных и полимерных бутылок объёмом 0,5 литра, в которых находилась спиртосодержащая продукция. Также в Орске обнаружили пункт производства, разлива и хранения указанной продукции. Там правоохранителями были изъяты свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование.

«Произведены многочисленные обыски и осмотры мест происшествий, в рамках которых, в том числе по месту жительства потерпевших, изъяты образцы приобретённой спиртосодержащей продукции, произведены опознания», — пояснили в СК.

Кроме того, председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК расследование обстоятельств смертных отравлений в Оренбуржье. Он также ожидает доклад о проведённых следственных действиях от руководителя СУ СК по Оренбургской области Вячеслава Зудермана.

В целом по стране на суррогатную продукцию приходится свыше 25-30% алкогольного рынка. Об этом заявил RT руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, комментируя инцидент в Оренбургской области.

«Ситуация чудовищная. Здесь в целом нужна персональная ответственность. Все знают, где находятся подобные точки. У всех всё на виду, и никто ничего не скрывает, работает 24 часа в сутки. Как в данном случае — это тоже был подпольный цех и работал он не первый день там. Ситуация в том, что они решили сэкономить и использовали метанол, а он уже приводит к таким ежесекундным смертям. Вот вся ситуация. Она критическая, нужно реагировать, с этим надо конкретно что-то делать. В том виде, в котором это сейчас, оставлять точно нельзя», — подчеркнул он.

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