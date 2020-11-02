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Проводится полицейская операция: что известно о стрельбе в центре Вены
02 ноября 2020, 23:35 • 141 • В мире
В центре Вены произошла стрельба, по данным полиции, несколько человек получили ранения. Как сообщают местные СМИ, нападавший открыл огонь около здания синагоги. Согласно некоторым сообщениям, в результате атаки погибли семь человек. Официального подтверждения данной информации не поступало. Также в местных СМИ появляются данные о том, что нападавших было несколько.
Reuters © Leonhard Foeger
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