Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукаше...
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о ...
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручн...
Главная / В России

«Проводится комплексная диагностика»: Навального доставили в клинику в Берлине

22 августа 2020, 15:15  •  69 • В России
Алексея Навального доставили на лечение в клинку «Шарите» в Берлине. В медучреждении уточнили, что в настоящее время пациенту проводится комплексная медицинская диагностика. Навальному стало плохо на борту самолёта во время рейса Томск — Москва 20 августа, после чего авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, где мужчину без сознания доставили в местную больницу. Там сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое понижение уровня сахара в крови.
 
Reuters © Christian Mang
 

Алексея Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Об этом говорится в сообщении медицинского учреждения.

«Берлинский медицинский университет «Шарите» подтверждает, что принял Алексея Навального для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводится комплексная медицинская диагностика. По завершении обследования и после обсуждения с семьёй лечащие врачи сделают заявление по поводу заболевания и дальнейших шагов по лечению», — говорится в заявлении.

В клинике добавили, что на проведение обследования понадобится некоторое время. «Поэтому мы просим проявить терпение. Мы проинформируем вас, как только появятся результаты», — говорится в сообщении.

Алексея Навального доставили в Берлин из Омска утром 22 августа. Из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в аэропорт Навального привезли на реанимобиле.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7 во время рейса Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, после чего мужчину без сознания доставили в местную больницу.

Как сообщает немецкое издание Bild, состояние пациента во время перелёта «было стабильным».

Напомним, врачи изначально возражали против транспортировки Навального в связи с его нестабильным состоянием. Позже, когда, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, родственники настояли на его переводе из омской больницы в немецкую клинику.

  • Вылет самолёта с Алексеем Навальным из Омска

В частности, 21 августа замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что, согласно проведённой энцефалограмме, состояние пациента не представляет опасности для жизни.

«Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет», — рассказал Калиниченко.

В медучреждении сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое понижение уровня сахара в крови.

Также 22 августа в Минздраве Омской области заявили, что в анализах Навального были обнаружены алкоголь и кофеин. Там сообщили, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.

Ранее источник RT сообщил, что к 11:00 по местному времени 20 августа Навальный находился в коме. Также в СМИ появилась информация, что Навального подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

В пятницу, 21 августа, в Омск по приглашению региональных специалистов и родственников пациента прибыли специалисты из Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, после чего был проведён расширенный консилиум. 

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ. 

«Кто с ней возиться будет?»: как абитуриентку с инвалидностью отговаривали от обучения в вузе

Информацию о якобы наличии отравляющих веществ в организме Алексея Навального также отверг Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал он.

Тем временем в МВД сообщили, что на смывах с рук, волос и одежды Навального был обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат. 

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например через пластиковый стаканчик. Тем не менее информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», — уточнили в ведомстве.

До этого об обнаружении химического компонента также сообщал Александр Мураховский. В больнице подчеркнули, что 2-этилгексил дифенил фосфат не является ядом и отравиться им нельзя.

В больнице подчеркнули, что оксибутиратов и барбитуратов анализы не выявили.

Ранее о якобы обнаружении смертельно опасного вещества заявил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов. 

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что накануне инцидента Навальный не употреблял алкоголь и не принимал никаких таблеток. По данным авиакомпании S7, на борту мужчина ничего не ел и не пил, передаёт РИА Новости.

Перед вылетом он выпил чёрный чай в аэропорту Томска. На видеозаписях видно, что стакан ему принёс сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состояние Навального, выразил надежду, что он пойдёт на поправку, а также заявил о готовности российских властей помочь при оказании медицинской помощи за рубежом.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ Борис Теплых, вылетевший из Москвы в Омск для лечения Алексея Навального, на своей странице в Facebook рассказал о состоянии Навального после инцидента.

«Мы экстренно обсудили с врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн. По прилёте сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее», — рассказал он.

Теплых добавил, что семья Навального «выбрала тактику максимального привлечения внимания», что «нормально для людей в политике», однако их окружение «разыгрывало информационную вакханалию».

«Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чём честно говорится, и проч., проч. Транслируется же всё наоборот», — отметил специалист.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 22:55
«Он сидел в машине на пассажирском сиденье»: свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулём в момент ДТП
22 августа 2020, 08:50
«Точность поражения и огневая мощь»: на что способна новая российская система залпового огня «Тосочка»
21 августа 2020, 08:05
«Для интенсивного ведения огня»: каким критериям должен отвечать новый пулемёт Калашникова
22 августа 2020, 00:35
Повреждено 10 квартир: что известно о взрыве в жилом доме в Ярославле
21 августа 2020, 11:45
«Вопрос транспортировки пока преждевременен»: что известно о состоянии Навального
21 августа 2020, 09:00
«После трёх империй у нас состоялась первая республика»: Сергей Станкевич о причинах и итогах событий августа 1991-го
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Бе...
22 августа 2020, 00:40
Российский рейс "в интересах МВД Беларуси" не пустили в страну
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его...
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с...
22 августа 2020, 04:20
Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.