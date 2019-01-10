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«Проводится экспертиза»: Роскомнадзор обнаружил идеологические установки террористических групп в материалах BBC

10 января 2019, 22:09  •  9 • В России
В материалах британской корпорации BBC Роскомнадзор обнаружил «идеологические установки международных террористических организаций». Об этом говорится в сообщении РКН. Также отмечается, что с 14 по 31 января надзорный орган будет проверять BBC на предмет соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Между тем в пресс-службе BBC утверждают, что не нарушают российское законодательство и готовы предоставить необходимую информацию.
 
AFP © CARL DE SOUZA
 

До начала февраля Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) завершит проверку телеканала BBC World News на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания на территории Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в РФ. — RT) лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания», — сообщает Роскомнадзор.

При этом ранее российский надзорный орган направил компании-вещателю запрос, согласно которому до среды, 16 января, ООО «Бритиш телевижн» должно представить документы, которые подтвердят соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских средств массовой информации со стороны иностранных организаций.

Кроме того, в сообщении Роскомнадзора указывается, что при проверке медиаресурсов британской корпорации BBC уже выявлены материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». В частности, речь идёт о цитатах лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу-Бакра аль-Багдади. При этом не уточняется, какие именно материалы имеются в виду.

«Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — говорится в пресс-релизе.

Между тем в BBC заявляют, что не нарушают российское законодательство и готовы предоставить дополнительную информацию Роскомнадзору.

«Как международный вещатель BBC работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», — цитирует представителя британской корпорации РИА Новости.

Напомним, что в декабре Роскомнадзор начал проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News в связи с действиями британского регулятора Ofcom против телеканала RT, который обвинили в нарушении правил вещания.

«Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам СЕМЬ предупреждений — абсолютно на ровном месте. Они недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию. Сегодня российский Роскомнадзор объявил, что начинает проверку ресурсов ВВС. Дивный новый мир», — поясняла главный редактор RT Маргарита Симоньян 21 декабря.

Вчера британский Роскомнадзор выкатил нам СЕМЬ предупреждений, абсолютно на ровном месте.

И недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию.

Сегодня российский Роскомнадзор об'явил, что начинает проверку ресурсов ВВС.

Дивный новый мир.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 декабря 2018 г.
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Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проверку Роскомнадзора можно считать ответной реакцией на решение Ofcom по RT. При этом он добавил, что вопросы к BBC накапливались в течение длительного времени «в плане тенденциозного освещения тех или иных событий — освещения не в режиме СМИ, а в запрограммированном и ангажированном режиме».

«В Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией, с освещением того, что происходит в Сирии и внутри России», — пояснял Песков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, грубые действия Лондона в отношении российских СМИ не оставили Москве иного выбора, кроме как «зеркально ответить».

«Мне искренне жаль корреспондентов BBC, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности», — подчеркнула она.

Между тем ранее, 25 декабря, произошёл неприятный инцидент с находящимися в России сотрудниками британской корпорации BBC — в сети появились личные данные 44 работников вещателя. Стоит отметить, что за день до этого британская газета The Sunday Times опубликовала список сотрудников российского новостного агентства Sputnik в Великобритании с именами и фотографиями.

Как заявил директор Всемирной службы корпорации Джейми Ангус, оглашение персональных данных представляет угрозу для журналистов Русской службы BBC, в связи с чем британский телеканал якобы обратился с жалобой к российским властям.

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Между тем в Министерстве иностранных дел отметили, что к ним жалоб от BBC не поступало.

«Никаких обращений с жалобами от BBC на конец рабочего дня 29 декабря не поступало: в ДИП (департамент информации и печати. — RT) никто от BBC не обращался, завкорпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом она отметила, что поступил лишь журналистский запрос, на который в ДИП ответили.

«Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, 29 декабря, на которые ДИП ответил. И в частности, департамент инициативно обратил внимание журналистов на то, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал. Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи, естественно, включены не были. Это намеренное искажение фактов», — отметила Захарова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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