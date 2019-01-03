Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на...
Экс-спикер Рады заявил об отсутствии на Украине стратегии создания экономики
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий ж...
"Я yвидел живoгo Koбзoна"
Главная / В мире

″Проводить секретно″: Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры - источник

03 января 2019, 14:39  •  132 • В мире
СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщает о том, что Киев намерен лишить каноническую Церковь страны помещения Киево-Печерской Лавры. Соответствующие указания уже даны руководству музеев, чтобы те подготовили иски в суд. Как указывает источник, из-за деликатности вопроса руководству музеев велено все ″проводить секретно″.
После так называемого ″объединительного собора″ на Украине Киев готовится, как стало известно местным СМИ, передать Константинополю больше десятка монастырей и храмов, в том числе и тех, которые принадлежат Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). А вот о судьбе Киево-Печерской Лавры до недавнего времени информации не было.
Сейчас же выяснилось, что Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры. При этом, как утверждает источник украинского издания ″Вести″ в администрации президента Украины, руководство музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника уже получило указание свыше подготовить соответствующие иски в суд. Таким образом киевские власти намерены лишить каноническую Церковь аренды помещений Лавры.
При этом, как особо подчеркивает источник, вопрос считается настолько деликатным, что всю подготовку к искам музеям велено ″проводить секретно″.
″В связи с деликатностью вопроса все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс″, - цитирует собеседника украинское издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

132
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 11:24
″Нафтогаз″ и его компании надо разделить": Эксперт нашел способ снизить цены на газ на Украине
02 января 2019, 18:54
«Желание добиться своего»: как США и Северная Корея намерены развивать мирный диалог в 2019 году
03 января 2019, 08:09
"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на слова Трампа о том, что Афганистан "сделал из СССР Россию"

03 января 2019, 04:54
"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год
03 января 2019, 14:39
″Проводить секретно″: Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры - источник
03 января 2019, 01:25
Брифинг по безопасности: как Трамп убеждает демократов в необходимости стены на границе с Мексикой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизации транспортной авиации РФ
30 декабря 2018, 01:56
Куда деваются пропагандисты процветающей "ДHP"
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.