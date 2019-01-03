″Проводить секретно″: Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры - источник

СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Украины сообщает о том, что Киев намерен лишить каноническую Церковь страны помещения Киево-Печерской Лавры. Соответствующие указания уже даны руководству музеев, чтобы те подготовили иски в суд. Как указывает источник, из-за деликатности вопроса руководству музеев велено все ″проводить секретно″.

После так называемого ″объединительного собора″ на Украине Киев готовится, как стало известно местным СМИ, передать Константинополю больше десятка монастырей и храмов, в том числе и тех, которые принадлежат Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). А вот о судьбе Киево-Печерской Лавры до недавнего времени информации не было.

Сейчас же выяснилось, что Киев намерен через суд лишить каноническую Церковь помещения Киево-Печерской Лавры. При этом, как утверждает источник украинского издания ″Вести″ в администрации президента Украины, руководство музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника уже получило указание свыше подготовить соответствующие иски в суд. Таким образом киевские власти намерены лишить каноническую Церковь аренды помещений Лавры.

При этом, как особо подчеркивает источник, вопрос считается настолько деликатным, что всю подготовку к искам музеям велено ″проводить секретно″.

″В связи с деликатностью вопроса все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс″, - цитирует собеседника украинское издание.