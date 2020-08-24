«Проводились исследования на широкий спектр веществ»: омские медики прокомментировали заявление «Шарите» по Навальному

В Минздраве Омской области прокомментировали заявления немецкой клиники «Шарите» об обнаружении у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы. По словам омских медиков, при поступлении у блогера не было клинической картины, характерной для таких случаев. Позднее исследования на синтетические вещества, в том числе ингибиторы, дали отрицательный результат. В омском Минздраве напомнили, что медики готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального.

Омский Минздрав прокомментировал заявления берлинской клиники «Шарите», в которой сейчас находится Алексей Навальный.

В Министерстве здравоохранения Омской области пояснили, что при поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, характерной для группы ингибиторов холинэстеразы.

«У Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный», — заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Там также напомнили, что готовы предоставить немецким коллегам образцы биоматериалов, взятых у Навального.

Ранее немецкие врачи выпустили заявление, в котором сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление блогера веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. В «Шарите» уточнили, что Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Его состояние оценивается как серьёзное, однако жизнь пациента вне опасности, сказано в заявлении.

«Команда врачей провела тщательное обследование пациента после его прибытия. Результаты клинических исследований свидетельствуют об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество ещё не определено, и начат дальнейший широкомасштабный анализ», — заявили в клинике.

«Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме, было доказано несколько раз и в независимых лабораториях. В соответствии с диагнозом пациенту вводится антидот атропин. Исход заболевания остается неопределённым, и долгосрочные последствия, особенно затрагивающие нервную систему, в настоящее время не исключаются», — говорится в заявлении.

В клинике добавили, что лечащие врачи находятся в тесном контакте с женой Алексея Навального.

Как сообщал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых, вылетевший из Москвы в Омск для лечения Навального, версия об отравлении рассматривалась российскими врачами, однако подтверждения не нашла.

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало... Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», — сказал Теплых.

Заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской ГМА имени И.И. Мечникова Владимир Дадали в беседе с RT отметил, что ингибиторы холинэстеразы могут попасть в организм различными путями, вплоть до лекарственных препаратов.

«Есть отравляющие вещества, например зарин, зоман. После такого отравления уже нет никаких разговоров — ни с Навальным, ни с кем. Есть ингибиторы, которыми уничтожают насекомых, тараканов. Есть лекарственный препарат «Фосфакол», применяется в глазной практике, — тоже ингибитор холинэстеразы, только более слабый. Это обычная фосфороорганика, но не обязательно... Есть ещё препарат «Прозерин», это тоже ингибитор холинэстеразы, но не фосфороорганика. Если взять большую дозу лекарства, то им можно отравить», — заявил специалист.

Он пояснил, что ингибиторы холинэстеразы влияют на передачу нервного импульса. В малых дозах они используются как лекарственные препараты, однако в больших становятся смертельным ядом.

Между тем ещё до заявления «Шарите» официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт допустил, что Алексей Навальный «с некоторой вероятностью» был отравлен.

«Было ясно, что после его прибытия должны были быть задействованы меры по охране, поскольку речь идёт о пациенте, в отношении которого с некоторой вероятностью была совершена попытка отравления. В диалоге между ведомствами было решено передать эту задачу на федеральный уровень. Это значит, что у федерального ведомства уголовной полиции есть правовые основания для этого», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона должна получить больше информации о произошедшем с Навальным, прежде чем она сможет сделать вывод, был ли он действительно отравлен.

«В деле Навального отсутствуют многие факты — медицинские и, вероятно, криминологические. Мы должны дождаться их», — цитирует Мааса Reuters.

Ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Анатолий Калиниченко, выступая на пресс-конференции, сообщил, что диагноз «отравление» был одним из первых, который рассматривали медики при поступлении Навального в учреждение.

«И диагноз этот у нас оставался до конца дня, когда уже, если не ошибаюсь, часов в двенадцать мы получили окончательный ответ от двух лабораторий — томской и московской, — что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено. Раз не выявлено, то на очередном консилиуме от диагноза «отравление» мы отошли и продолжили лечение и поиск в другом направлении», — подчеркнул Калиниченко.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о транспортировке Навального в Берлин, отметил, что Владимир Путин не принимал участия в переговорах по отправке блогера в немецкую клинику. Песков подчеркнул, что это «абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента». Он добавил, что в данной ситуации нет никакого повода для международных переговоров.

«Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали всё очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — рассказал Песков.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал заявление Штеффена Зайберта о диагнозе Навального и отметил, что российская сторона заинтересована в здоровье пациента, однако есть лица, которые хотят придать ситуации политическое звучание.

Подобное мнение высказал и профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Конечно, хотелось бы, чтобы вместо этого говорили о том, каково состояние здоровья Навального и идёт ли он на поправку. Вот что нас интересует и должно интересовать», — подчеркнул он.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7 во время рейса Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, после чего мужчину без сознания доставили в местную больницу. В медучреждении сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое понижение уровня сахара в крови.

Когда, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, родственники настояли на его переводе из омской больницы в немецкую клинику, что и было сделано 22 числа.

В тот же день в Минздраве Омской области заявили, что в анализах Навального были обнаружены алкоголь и кофеин. Там также сообщили, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.