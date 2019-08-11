«Проводили испытания в невероятно тяжёлых условиях»: в «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

Погибшие в инциденте под Архангельском испытатели «Росатома» будут представлены в наградам. Об этом говорится в заявлении госкорпорации. В «Росатоме» также опубликовали имена погибших, назвав учёных национальными героями, и рассказали о единовременной и долгосрочной материальной поддержке, которую получат семьи специалистов.

Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам. Об этом заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в ходе телевизионного выступления в эфире ТРК «Канал-16».

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях», — сказал Костюков.

Напомним, 8 августа в военной части около города Северодвинска Архангельской области произошло ЧП с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

Позднее в «Росатоме» уточнили, что испытания проходили на морской платформе и в ходе непредвиденной ситуации погибли пять человек. Все они были сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенного в городе Саров.

В компании отметили, что сразу после инцидента оставалась вероятность, что кто-то из участников испытаний выжил.

«Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — приводит заявление компании РИА Новости.

В сообщении «Росатома» отмечалось, что семьям погибших будет оказана финансовая поддержка, как единовременная, так и долгосрочная.

Руководство научного института в Сарове, от которого в Архангельскую область были направлены погибшие специалисты, раскрыло детали запланированной поддержки. Семьи получат единовременное пособие в размере 120 окладов погибших сотрудников. Дети в этих семьях до совершеннолетия будут получать средний доход скончавшихся кормильцев.

Кроме того, планируется увековечить память о погибших исследователях, установив им памятник в Сарове.

«Безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль утраты. Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в «Росатом», «Росатом» представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь, в рамках предприятия вместе с администрацией города, приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям», — заявил глава РФЯЦ-ВНИИЭФ Костюков.

Имена погибших

«Росатом» также опубликовал список имён погибших в ходе инцидента под Архангельском сотрудников. Среди них оказались Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Росатома», Андрей Вьюшин пришёл на работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1998 году после окончания Ивановского государственного энергетического университета.

Он занимался разработкой специальной аппаратуры и программного обеспечения, участвовал в работе над оборудованием для для экспериментов на Большом адронном коллайдере.

«Коллеги по работе знали, что у него два пристрастия — семья и работа. Выезжая на полигон всегда говорил: «Хочу быть полезным России», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 50-летний Евгений Коратаев занимал должность ведущего инженера-электроника отдела. В компании его назвали квалифицированным и инициативным работником, умеющим организовать работу, управлять коллективом и грамотно решать поставленные задачи.

Начальник научно-испытательной группы, 40-летний Вячеслав Липшев, занимался методиками измерений и проводил уникальные работы по подготовке спецтехники.

«Проявил отличные знания и организаторские способности, и год назад был назначен начальником испытательной группы», — рассказали в «Росатоме».

Инженер по испытаниям первой категории 46-летний Сергей Пичугин был одним из опытных специалистов по монтажу и наладке испытательного оборудования, сказали в компании.

«Он мог справиться с любой порученной работой, из тех людей, которых называю русскими умельцами», — говорится в сообщении.

71-летний Владислав Яновский проработал в центре 47 лет и был одним из самых опытных его специалистов. Он был заместителем начальника научно-испытательного отделения — начальником научно-испытательного отдела.

«Человек творческий, много сил отдавал подготовке молодежи. Автор более 50 отчетов и разработок, заядлый рыбак и охотник», — охарактеризовали его в «Росатоме».