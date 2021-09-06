Провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов*

Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате Панджшера.

Представители "Талибана" заявили о полном переходе афганской провинции Панджшер под контроль движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя талибов Муджахида.

Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что отряды национального сопротивления в афганской провинции Панджшер согласились прекратить боевые действия. Талибам они выдвинули всего два условия.

На своей странице в Facebook Масуд-младший написал, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Они готовы к перемирию, но талибы должны выполнить два условия.

"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", - сказано в сообщении.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.