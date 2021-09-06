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Провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов*
06 сентября 2021, 09:30 • 166 • Политика
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате Панджшера.
Представители "Талибана" заявили о полном переходе афганской провинции Панджшер под контроль движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя талибов Муджахида.
Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что отряды национального сопротивления в афганской провинции Панджшер согласились прекратить боевые действия. Талибам они выдвинули всего два условия.
На своей странице в Facebook Масуд-младший написал, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Они готовы к перемирию, но талибы должны выполнить два условия.
"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", - сказано в сообщении.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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