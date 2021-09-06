Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов*

06 сентября 2021, 09:30  •  166 • Политика
Боевики движения "Талибан"* заявили о захвате Панджшера.
Представители "Талибана" заявили о полном переходе афганской провинции Панджшер под контроль движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя талибов Муджахида.
Ранее лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что отряды национального сопротивления в афганской провинции Панджшер согласились прекратить боевые действия. Талибам они выдвинули всего два условия.
На своей странице в Facebook Масуд-младший написал, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Они готовы к перемирию, но талибы должны выполнить два условия.
"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан" прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", - сказано в сообщении.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





166
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiah...
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленск...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.