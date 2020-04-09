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Провинциальный школьник создал неонацистскую FKD, но его даже не арестовали
09 апреля 2020, 03:35 • 21 • В мире
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Несмотря на задержание, арестовывать юного Сommander не стали. Как сообщили в полиции, поскольку он считается ребёнком и не подлежит уголовной ответственности, полиция не заключила его под стражу.
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Представители этой террористической организации в Сети распространяли листовки и плакаты, впрочем, не всё было так безобидно.
К примеру, сообщают местные СМИ, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия.
Основателем организации оказался 13-летний парень, представлявшийся в Сети ником Commander.
Однако местные правоохранители не стали арестовывать провинциального школьника, поскольку он считается ребёнком и не подпадает под статьи уголовной ответственности.
Управление FKD осуществлялось онлайн, поэтому «командир» легко скрывал свою личность. Большинство членов группировки, осуществлявшей деятельность в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии и других странах, были младше 20 лет.
"Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае", - прокомментировал ситуацию глава бюро КаПо Алар Ридамяэ.
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