Провинциальный школьник создал неонацистскую FKD, но его даже не арестовали

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Представители этой террористической организации в Сети распространяли листовки и плакаты, впрочем, не всё было так безобидно.

К примеру, сообщают местные СМИ, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия.

Основателем организации оказался 13-летний парень, представлявшийся в Сети ником Commander.

Однако местные правоохранители не стали арестовывать провинциального школьника, поскольку он считается ребёнком и не подпадает под статьи уголовной ответственности.

Управление FKD осуществлялось онлайн, поэтому «командир» легко скрывал свою личность. Большинство членов группировки, осуществлявшей деятельность в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии и других странах, были младше 20 лет.

"Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае", - прокомментировал ситуацию глава бюро КаПо Алар Ридамяэ.