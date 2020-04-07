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Провинциальный карантин Новороссийска

07 апреля 2020, 05:35  •  43 • Аналитика

Провинция всегда отличалась от столицы — и в размере заработной платы, и в качестве работы чиновничества. Конечно, у Новороссийска есть свои особенности. Это город-порт. Он закрыться полностью не может, портовой инфраструктуре нельзя простаивать. Правда, это не помешало краснодарской власти первой ввести карантин. И дело-то благое, но продумать все нюансы, кажется, забыли.


Суда, прибывающие в Новороссийский порт, начали дезинфицировать за неделю до официального карантина. В городе, в котором большинство населения связаны с портом, это вполне логичное решение. А далее… карантин. Народ ринулся выбивать себе права передвигаться на собственном автомобиле и набивать корзины в супермаркетах до пластикового скрежета. Кто-то продолжил гулять в общественных местах и даже собираться целыми компаниями, чтобы, так сказать, отметить день карантина, а мамаши также таскали детей на детские площадки. В ответ местные власти запустили патрули, усиленные казаками, для пресечения действий, нарушающих правила карантина. Мгновенно Интернет заполонили сотни возмущений и заодно комментариев комнатных юристов, которые, изучая Конституцию на коленке, быстро заклеймили власти в нарушении закона.




Домашний эрзац медицинской маски из стерильного бинта и резинок







Дальше — больше. Посему автор как сознательный гражданин, который так и не сумел купить медицинскую маску, решил пойти на её поиски, т. к. посещение аптеки вполне легитимно даже в состоянии карантина. Однако, как говорил боцман из бессмертной комедии «Полосатый рейс», нас «без хрена не сожрёшь». Поэтому автор сшил себе медицинскую маску, своеобразный эрзац, и направился искать профессиональный образец, а заодно и взглянуть на изменившийся мир.



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Периодически эхом в бетонных джунглях отдавались призывы оставаться дома. Это через громкоговорители автомобильных средств МЧС местные власти старались достучаться до самых твердолобых обывателей.














Несмотря на вполне оптимистичные реляции Москвы, маски, антисептики и прочее, увы, приобрести не удалось. Нет, автор не страдает масочной паранойей, но отсутствие антисептиков удручает. При этом множатся компании, никак не связанные с медициной в принципе, торгующие именно специфическими медицинскими товарами. Одновременно с этим так называемый малый бизнес, который ранее вполне правдиво именовался мелкими спекулянтами, начал поднимать цены на продукты. И именно этот малый и средний бизнес, крупная часть представителей которого «химичит» с левым персоналом и налогами, сейчас ринулись спасать, хотя он сам вполне справляется. Насколько законна подспудная торговля медицинскими препаратами и масками? Оставим вопрос открытым. Но с морально-нравственной точки зрения от этого веет спекуляцией продуктами питания в блокадном Ленинграде.






Три бутылки пива и маска в подарок?







А вот и патруль!





В итоге у автора сложилось весьма неоднозначное впечатление от деятельности как местных властей, так и обывателей и представителей бизнеса. Местная власть так и не смоглп овладеть ситуацией с поставкой медицинской продукции, но, кажется, весьма цветасто отрапортовала, как первой ввели карантин. Часть обывателей вообще проигнорировала требования карантина. А что касается малого и среднего бизнеса, который десятки лет представал вечной жертвой и социально значимой структурой, то он продолжил действовать в той манере, в которой всегда и действовал бизнес: прибыль любой ценой.
Восточный ветер

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