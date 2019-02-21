Провинившихся приемных родителей занесут в особый список

Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству немедленно начать реализацию положений президентского послания. Напомним, что Владимир Путин озвучил его 20 февраля.

- По итогам послания будет опубликован перечень поручений, которые станут ориентиром для работы. Но просил бы, не дожидаясь этих документов, уже сейчас приступить к проработке и реализации тех решений, с которыми выступил президент, - сказал Медведев министрам на заседании правительства в четверг.

Он добавил, что это касается как социальных решений, озвученных президентом, в том числе мер по преодолению бедности, так и вопросов экономического развития. Правительству поручено продумать шаги по опережающему росту производительности труда и улучшению делового климата.

На заседании правительства также рассмотрели законопроект, направленный на борьбу с недобросовестными приемными родителями, которых когда либо лишали родительских прав или отменяли процедуру усыновления. Это происходит в том случае, если приемные родители были пойманы на жестоком обращении со своими детьми. По закону таким приемным родителям больше не должны давать детей на воспитание. Но исключения случаются. Как рассказал Медведев, к 1 января следующего года будет подготовлен список недобросовестных приемных родителей. Суды будут обязаны направлять выписки из всех решений о лишении родительских прав или отмене усыновления в местные органы опеки.

Правительство также рассмотрело поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за самовольную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней. Штраф за их незаконную добычу вырастет до 5 миллионов рублей. По словам Медведева, ежегодно в России конфискуется почти 16 тонн незаконно добытого янтаря, но штрафы, которые выписываются нарушителям, нередко оказываются ниже полученной ими прибыли.