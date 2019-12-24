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«Проверяют возможности РФ»: как НАТО наращивает активность у российских границ

24 декабря 2019, 04:09  •  76 • Украина
Количество подлётов боевых самолётов ВВС стран НАТО к российским границам в 2019-м удвоилось по сравнению с показателями прошлого года. Уже было зарегистрировано более 400 таких случаев, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что число приближавшихся к границам государства разведывательных самолётов также увеличилось — с 578 до более чем 800. Эксперты отмечают, что альянс продолжает наращивать активность у российских рубежей, при этом обвиняя Москву в «агрессивном» поведении. По мнению аналитиков, альянс пытается узнать, как модернизация вооружённых сил повлияла на боеспособность российской армии.
 
A U.S. Navy EA-18G Growler Reuters
 

Число подлётов боевой авиации западных стран к российским сухопутным и морским границам с прошлого года выросло вдвое — за 2019-й уже зарегистрировано свыше 400 случаев. Об этом рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. Кроме того, значительно увеличилось число подлётов к российским рубежам западных самолётов-разведчиков разных классов — с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем.

«В иные дни самолёты-истребители морской авиации флота вынуждены по нескольку раз подниматься на перехват потенциальных нарушителей воздушных границ», — отметил Носатов в интервью газете «Красная звезда».

  • Корабли Балтийского флота
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

При этом разведывательная активность не ограничивается воздушным пространством — адмирал рассказал, что вблизи районов подготовки Балтийского флота постоянно присутствуют разведывательные суда западных стран.

Кроме того, в 2019 году Североатлантический альянс провёл в акватории Балтийского моря три масштабных учения: Baltops 2019, Baltic Protec­tor 2019 и Northern Coasts 2019, а также несколько крупных сухопутных манёвров в Прибалтике и Польше рядом с российскими границами. Суммарно же число различных военных манёвров у границ России в текущем году достигло 300, добавил адмирал.

«Любые действия подобного характера со стороны западных коллег не остаются без внимания и реакции сил Балтийского флота. Наши средства объективного контроля отслеживают военную деятельность стран НАТО на всех её этапах», — подчеркнул командующий Балтийским флотом.

Стратегически важный регион

Военная активность НАТО у российских границ стала заметно нарастать в 2014 году, предлогом для этого послужил кризис на Украине. Западные правительства поспешили обвинить Россию в «агрессии» по отношению к украинской стороне, а также приписать Москве якобы планы «нападения» на страны Восточной Европы и Прибалтики.

Как утверждал возглавлявший в то время Белый дом Барак Обама, «российская агрессия вопиющим образом нарушила суверенитет и территориальную целостность независимого европейского государства — Украины», что вызывало тревогу у союзников США в Восточной Европе.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
  • Reuters
  • © Yves Herman

Решение о расширении военного присутствия НАТО в Восточной Европе было принято странами — участницами альянса на саммите в 2016 году. В частности, в рамках этой стратегии было решено разместить четыре многонациональных батальона на территории республик Прибалтики и Польши.

Параллельно продолжаются попытки втянуть в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию. Сторонники этой идеи также аргументируют свою позицию необходимостью защититься от возможной «российской агрессии». 

Впрочем, руководству НАТО всё же пришлось признать, что никакой непосредственной угрозы для соседей Россия не представляет — об этом заявил в конце ноября генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов. При этом он всё равно упомянул «агрессивные действия» России против Грузии и Украины.

«Мы действительно не наблюдаем агрессии в отношении членов НАТО. Но как раз поэтому для НАТО так важно и дальше обеспечивать реальное сдерживание и защиту, особенно учитывая растущую непредсказуемость обстановки в мире. Как раз поэтому последние несколько лет мы проводим модернизацию наших сил, наращиваем инвестиции в оборону и повышаем боеготовность», — подчеркнул Столтенберг.

По мнению экспертов, с самого начала разговоры об угрозе «российской агрессии» были только предлогом, призванным замаскировать реальные намерения НАТО.

«Если бы дело было в Украине, то для альянса было бы логичнее развивать свой потенциал в черноморском регионе. Но вектор военных усилий НАТО сместился в регион Балтии. Дело в том, что изначально Украина была только информационным поводом, в альянсе только декларировали свою заботу о ней. На самом деле интересы Североатлантического блока прикованы к Балтии — стратегически важному для альянса региону», — отметил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

По словам аналитика, на этом фланге важную роль исполняют страны Прибалтики, в которых Вашингтон раздувает антироссийские страхи и истерию. Это помогает альянсу стягивать ресурсы именно в этом направлении.

  • Американские и польские военные на учениях в Польше.
  • РИА Новости
  • © Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Похожей точки зрения придерживается и доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«События на Украине — это просто повод. На самом деле, сегодня между странами значительно больше противоречий и проблем, способных спровоцировать большую войну, чем это было в преддверии Второй мировой войны. И новая мировая война не начинается только благодаря тому, что Россия располагает ядерным оружием, сдерживающим НАТО», — пояснил эксперт в комментарии RT.

ВВС стран НАТО осуществляли за последние годы не только разведывательные полёты, но и провокации — так эксперты охарактеризовали попытки натовских истребителей приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу в Балтийском регионе. Этот инцидент произошёл в марте 2016 года, когда истребители ВВС НАТО Eurofighter Typhoon следовали за министерским самолётом, направлявшимся в Калининград.

«Преподносятся как успех»

Смена администрации США после победы на американских выборах Дональда Трампа не привела к снижению военного присутствия НАТО у российских границ, несмотря на предвыборные обещания американского политика «поладить» с Россией.

В 2017 году над нейтральными водами Балтийского моря натовский истребитель F-16 также попытался сопроводить лайнер главы Минобороны России на недопустимом расстоянии, но был оттеснён российским Су-27. 

Глава МИД Украины оценил возможность изменения Минских соглашений

Как заявил тогда Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны, ситуация у западных рубежей страны имеет тенденцию к ухудшению из-за военной активности НАТО.

«Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов», — подчеркнул министр. 

За 2018 года у российских границ было обнаружено около 3 тыс. самолётов ВВС иностранных государств, тысяча из которых — самолёты радиоразведки. Такую статистику представил в конце прошлого года начальник радиотехнических войск ВКС России, генерал-майор Андрей Кобан. 

В 2019 году Пентагон начал активно перебрасывать в Европу стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести на борту ядерное оружие. В октябре Штаты перебросили группу таких самолётов на британскую авиабазу Фэрфорд.

  • Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
  • globallookpress.com
  • © U.S. Air Force

Впрочем, ещё в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0024 взял в прицел базу Балтфлота в Калининградской области.

По словам Сергея Ермакова, сегодня Вашингтон делает всё, чтобы проводить политику силового устрашения своих геополитических оппонентов, и Россия рассматривается им как один из главных противников. Поэтому альянс не случайно наращивает полёты боевых и разведывательных самолётов к российским границам.

«Натовским военным хочется узнать, как происходит перестройка и развитие российских Вооружённых сил, они хотят проверить наши возможности. Кроме того, такие частые вылеты самолётов разных стран НАТО являются демонстрацией их единства и возможностей альянса. Ведь эти вылеты в натовских отчётах преподносятся как успех, достигнутый военным блоком», — подытожил эксперт.

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