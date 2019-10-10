Проверяй, не разоряй: власти поддержат малый и средний бизнес

В ближайшее время в России будет запущен специальный онлайн-сервис, который позволит представителям малого и среднего бизнеса в один клик сообщать о нарушениях во время ведомственных проверок. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в Кремле. Российский лидер 9 октября также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, с которым обсудил процесс модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, президент пообщался с новоизбранными главами субъектов РФ и главой ЦИК Эллой Памфиловой.

На помощь бизнесу

Главной темой совещания президента с членам правительства стало совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. В начале заседания Владимир Путин отметил, что в России сейчас запущен целый ряд мероприятий в этой сфере «с целью создать современные требования, исключить дублирование полномочий различных органов».

— В этом году должен быть запущен специальный сервис — «зеркало» реестра проверок, который имеет целью создать обратную связь между тем, что происходит со стороны государства, и тем, как бизнес ощущает это на себе, — добавил президент.

Через этот механизм — «зеркальный реестр» проверок, который заработает с 15 октября на базе портала «Бизнес-навигатор МСП», предприниматель сможет отметить нарушения при проверке и «буквально в один клик отправить такое обращение в прокуратуру», пояснил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, теперь каждый инспектор должен осознавать, что в случае если он совершает нарушения, например не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то «его с высокой вероятностью постигнет кара».

Правительство также предлагает лишить надзорные органы права приостанавливать работу компании на три месяца без суда, заявил во время совещания вице-премьер Константин Чуйченко.

— На сегодняшний момент Кодекс административных правонарушений предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор, — отметил он. — В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм.

Инициатива абсолютно правильная и нужная, отметил в беседе с «Известиями» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

— Надо понимать, что будущее государства не зависит только от крупных корпораций. Огромную роль играет малое и среднее предпринимательство. Это костяк экономики любой страны, — подчеркнул политолог.

Доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса снизилась с 96% в прошлом году до 80% в этом, сообщил на совещании гендиректор корпорации МСП Александр Браверман. Тем не менее бизнес-сообщество всё еще оценивает процент «внеплана» как весьма высокий.

— Мы просим поддержать инициативу, которую рабочая группа выработала, чтобы внеплановые проверки проводились с использованием проверочных листов, но открытых проверочных листов, — обратился Александр Браверман к президенту.

Наедине с премьером

Отдельно в формате тет-а-тет Владимир Путин встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Политики уделили особое внимание вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе затронули тему оплаты труда медиков.

— Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос, — заявил Владимир Путин.

Работу по модернизации первичного звена здравоохранения следует рассматривать как часть нацпроекта, добавил российский лидер.

Премьер-министр отметил, что уже подписал постановление об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения, предполагающих рост качества медицинской помощи.

Владимир Путин отметил, что при реализации принципов необходимо «выстроить работу с регионами и с муниципалитетами таким образом, чтобы она была эффективной». Он подчеркнул, что в стране «регулярно происходят сбои на том уровне, где возникает, должно возникать эффективное взаимодействие, — между государственным уровнем управления и муниципальным».

Также в среду Владимир Путин провел совещание с 19 новыми губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября. Российский лидер пожелал им не снижать темп своей работы. По его словам, для того чтобы выполнить все предвыборные обещания, нужно работать напряженно и чутко относиться к гражданам страны.

— И самое главное — постоянно чувствовать пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь, — заявил Владимир Путин.

В конце дня Владимир Путин провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Лидер РФ отметил, что ЦИК профессионально и объективно разобрался со всеми спорными делами минувшей избирательной кампании.